«بولاشاق» ستيپەندياسىنىڭ سانى قىسقارتىلادى
استانا. KAZINFORM - «بولاشاق» حالىقارالىق ستيپەندياسىنىڭ سانى قىسقارتىلادى. بۇل تۋرالى كەشە عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك ماجىلىستەگى پارلامەنتتىك تىڭداۋدان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنىڭ سۇراعىنا بەرگەن جاۋابىندا ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كەلەسى جىلدان باستاپ «بولاشاق» باعدارلاماسى اياسىندا «قوس ديپلومدى» باعدارلاما ىسكە قوسىلادى.
- بىزدەگى حالىقارالىق سەرىكتەستەرى بار ۋنيۆەرسيتەتتەردى PhD جانە ماگيستراتۋرانىڭ بىرلەسكەن عىلىمي باعدارلامالارىن قۇرۋعا ىنتالاندىرىپ جاتىرمىز. نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتتە العاشقى split باعدارلاماسى ىسكە قوسىلدى. ولار لوندوننىڭ ايگىلى SOAS زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىمەن ەكى جىلدىق ماگيستراتۋرا باعدارلاماسىن باستادى. لوندوندا 1 جىل، قازاقستاندا 1 جىل وقيدى. ياعني، ەكىنشى ءبولىم «بولاشاق» ەسەبىنەن جابىلادى. سوندىقتان ءبىز ستيپەنديالاردىڭ سانىن قىسقارتامىز. ەسەسىنە كوپتەگەن ستۋدەنتتەرگە وسىنداي سەرىكتەستىكتەر ەسەبىنەن ءبىلىم الۋعا مۇمكىندىك بەرەمىز، - دەپ ءتۇسىندىردى مينيستر.
ايتا كەتۋ كەرەك، بيىل «بولاشاق» حالىقارالىق ستيپەندياسى 217 قازاقستاندىققا بۇيىرعان ەدى.