بولاشاق مۇعالىمدەردى دايارلاۋدىڭ جاڭا ۇلتتىق مودەلى تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - ۇسىنىلىپ وتىرعان مودەلدىڭ نەگىزىندە مۇعالىمدى دايارلاۋدىڭ ءداستۇرلى تاسىلىنەن پەداگوگتىڭ ءبىرىڭعاي كاسىبي ومىرلىك سيكلىنە كوشۋ جاتىر.
استانادا ءبىلىم بەرۋ قىزمەتكەرلەرىنىڭ جىل سايىنعى تامىز كونفەرەنتسياسى اياسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن «بولاشاقتىڭ پەداگوگيكالىق ءبىلىمى: ۇلتتىق مودەلدى دامىتۋ جانە ەنگىزۋ» سەكتسياسى ءوتتى. ءىس-شارا پەداگوگيكالىق ءبىلىم بەرۋدى دامىتۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارىن جانە پەداگوگتەردى دايارلاۋ مەن ولاردىڭ كاسىبي قالىپتاسۋىنىڭ ءبىرىڭعاي ۇلتتىق مودەلىن قالىپتاستىرۋ ماسەلەلەرىن تالقىلاۋعا ارنالعان الاڭعا اينالدى.
رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنتسياسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن ءوتىپ، «ادام كاپيتالى، ءبىلىم، پروگرەسس - حالىقتىق كونستيتۋتسيانىڭ نەگىزگى قۇندىلىقتارى» تاقىرىبىنا ارنالدى.
- بۇگىندە ءبىز ءۇشىن پەداگوگتەردى دايارلاۋداعى فراگمەنتارلىق تاسىلدەن ولاردىڭ كاسىبي قالىپتاسۋىنىڭ تۇتاس جۇيەسىنە كوشۋ ماڭىزدى. بولاشاق مۇعالىم جاي عانا ديپلوم الىپ قويماي، ماماندىقتى سانالى تۇردە تاڭداۋدان جانە ساپالى دايارلىقتان باستاپ، مەكتەپكە ءساتتى بەيىمدەلۋ، تالىمگەرلىك جانە ودان ءارى كاسىبي دامۋ كەزەڭدەرىنە دەيىنگى جۇيەلى جولدان ءوتۋى ءتيىس. سوندىقتان جاڭا مودەل ۋنيۆەرسيتەت پەن مەكتەپ اراسىنداعى تىعىز ارىپتەستىككە جانە ناتيجە ءۇشىن ورتاق جاۋاپكەرشىلىككە نەگىزدەلەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ۆيتسە-ءمينيسترى گۇلزات كوبەنوۆا.
سەكتسيانىڭ نەگىزگى ماسەلەسى پەداگوگتى دايارلاۋ، ونىڭ كاسىبي قىزمەتكە كىرۋى جانە ودان ءارى دامۋى ءۇشىن زاماناۋي ەكوجۇيەنى قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان پەداگوگيكالىق ءبىلىم بەرۋدى دامىتۋ تۇجىرىمداماسى بولدى. تۇجىرىمدامانىڭ نەگىزگى تاسىلدەرىن اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پرورەكتورى بانۋ ناربەكوۆا تانىستىردى.
ۇسىنىلىپ وتىرعان مودەلدىڭ نەگىزىندە مۇعالىمدى دايارلاۋدىڭ ءداستۇرلى تاسىلىنەن پەداگوگتىڭ ءبىرىڭعاي كاسىبي ومىرلىك تسيكلىنە كوشۋ جاتىر. ول بولاشاق پەداگوگتەردى كاسىبي باعدارلاۋ مەن ىرىكتەۋدى، جوعارى وقۋ ورنىندا ءبىلىم الۋدى، مەكتەپ ورتاسىنا ەرتە بەيىمدەلۋدى، مەكتەپتەگى كاسىبي قىزمەتكە كىرۋدى، تالىمگەرلىكتى جانە ماماننىڭ ۇزدىكسىز كاسىبي دامۋىن قامتيدى. بۇل كاسىبي جولدىڭ ءارتۇرلى كەزەڭدەرى اراسىنداعى ساباقتاستىقتى قامتاماسىز ەتىپ، پەداگوگكە قويىلاتىن تالاپتاردى ونىڭ بۇكىل مانسابى بويىندا ءوزارا ۇيلەستىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
2029 -جىلعا قاراي تۇجىرىمداما اياسىندا «ۋنيۆەرسيتەت 5.0» مودەلىنە كوشۋ بويىنشا نەگىزگى باعدارلار ايقىندالدى. مودەلدىڭ باستى مىندەتى - ىنتالى ءارى قۇزىرەتتى پەداگوگ ساپالى دايارلىقتان ءوتىپ، ماماندىققا كىرىگۋ كەزەڭىندە قولداۋ الىپ، ۇزدىكسىز كاسىبي دامۋ مۇمكىندىكتەرىنە يە بولاتىن تۇتاس جۇيە قالىپتاستىرۋ. پەداگوگيكالىق جوعارى وقۋ ورنىنىڭ ءرولىن كەڭەيتۋ كوزدەلەدى. ول تەك ءبىلىم بەرۋ پروتسەسىن ۇيىمداستىرىپ قانا قويماي، بولاشاق مۇعالىمنىڭ كاسىبي قالىپتاسۋىن جۇيەلى تۇردە سۇيەمەلدەپ، ونىڭ ودان ءارى كاسىبي دامۋ ناتيجەلەرىن باعالاۋى ءتيىس.
تۇجىرىمدامانىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - پەداگوگيكالىق ءبىلىم بەرۋدىڭ پراكتيكاعا باعدارلانۋىن كۇشەيتۋ. بۇل رەتتە مەكتەپ پەداگوگيكالىق پراكتيكانى وتەيتىن ورىن رەتىندە عانا ەمەس، بولاشاق ماماندى دايارلاۋدا پەداگوگيكالىق جوعارى وقۋ ورنىنىڭ تولىققاندى سەرىكتەسى رەتىندە قاراستىرىلادى. ۇسىنىلىپ وتىرعان شەشىمدەردىڭ قاتارىندا سەرىكتەستىك جانە كلينيكالىق مەكتەپتەردى دامىتۋ، ستۋدەنتتەردى كاسىبي ورتاعا ەرتەرەك بەيىمدەۋ جانە مەكتەپ تالىمگەرلەرىن دايارلاۋ جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ بار.
پەداگوگيكالىق جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ءوز تۇلەكتەرىنىڭ كاسىبي ناتيجەلەرىنە جاۋاپكەرشىلىگىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. وسىعان بايلانىستى ءبىلىم ساپاسىن باعالاۋ تاسىلدەرىن جەتىلدىرۋ ۇسىنىلادى. بۇل رەتتە ستۋدەنتتەردىڭ ۋنيۆەرسيتەتتە العان ءبىلىم ناتيجەلەرىمەن قاتار، ولاردىڭ كەيىنگى جۇمىسقا ورنالاسۋى، مەكتەپتەگى كاسىبي قىزمەتكە ءساتتى كىرىگۋى جانە كاسىبي دامۋىنىڭ ودان ارعى ديناميكاسى دا ەسكەرىلەدى.
تۇجىرىمدامانىڭ جەكە باعىتتارىنىڭ ءبىرى - AI- Driven Pedagogy، ياعني پەداگوگيكالىق قىزمەتتە جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋدى دامىتۋ. تەحنولوگيالىق شەشىمدەردى وقىتۋدى جوبالاۋ جانە دەربەستەندىرۋ، ءبىلىم بەرۋ دەرەكتەرىن تالداۋ، سونداي-اق پەداگوگ جۇمىسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن پايدالانۋ كوزدەلەدى. بۇل رەتتە جاساندى ينتەللەكت مۇعالىمنىڭ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتەتىن قۇرال رەتىندە قاراستىرىلادى، ال اداممەن ءوزارا ارەكەتتەسۋدى، تالىمگەرلىكتى جانە تاربيە جۇمىسىن الماستىراتىن تەحنولوگيا رەتىندە قاراستىرىلمايدى.
سەكتسيا قورىتىندىسى بويىنشا قاتىسۋشىلار پەداگوگيكالىق ءبىلىم بەرۋدى ودان ءارى دامىتۋ، جوعارى وقۋ ورىندارى مەن مەكتەپتەر اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى نىعايتۋ، پەداگوگتەردى دايارلاۋ مەن كاسىبي قولداۋ تەتىكتەرىن جەتىلدىرۋ، پراكتيكاعا باعدارلانعان زەرتتەۋلەردى دامىتۋ جانە زاماناۋي ءبىلىم بەرۋ تاسىلدەرىن ەنگىزۋ جونىندە ۇسىنىمدار ازىرلەدى.
اتالعان تاسىلدەردى ىسكە اسىرۋ مۇعالىم ماماندىعىنا قويىلاتىن وزگەرمەلى تالاپتارعا جاۋاپ بەرەتىن زاماناۋي پەداگوگيكالىق ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان. ۇلتتىق مودەل پەداگوگتىڭ مانسابىنىڭ بارلىق كەزەڭىندە ساپالى دايارلىق پەن كاسىبي قولداۋدى قامتاماسىز ەتۋگە، پەداگوگ كادرلاردىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە ادامي كاپيتالدى نىعايتۋعا باعىتتالعان. تۇپتەپ كەلگەندە، بۇل مىقتى مەكتەپتى دامىتۋعا جانە ءبىلىم الۋشىلاردىڭ وقۋ ناتيجەلەرىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتۋى ءتيىس.