KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    «بولاشاق» باعدارلاماسىنىڭ جاڭا كەزەڭى باستالدى

    استانا. KAZINFORM - جاستاردى قولداۋ جۇيەسىندە حالىقارالىق «بولاشاق» باعدارلاماسىنىڭ ورنى ەرەكشە. سوڭعى ءۇش جىلدا الەمنىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەرىندە 994 ستيپەنديات ءبىلىم الدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.

    Болашақ
    Фото: Kazinform

    - ەكونوميكا ءۇشىن سۇرانىسقا يە باعىتتار، ونىڭ ىشىندە اقپاراتتىق تەحنولوگيالار، ينجەنەرلىك ماماندىقتار، ماشينا جاساۋ، مەديتسينا، قارجى جانە قۇقىق سالالارى بويىنشا ماماندار دايارلانىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
    قوسىمشا 342 مامان شەتەلدىك جەتەكشى ۇيىمداردا كاسىبي تاعىلىمدامادان ءوتتى. باعدارلامانى دامىتۋدىڭ جاڭا كەزەڭى 2026-جىلى حالىقارالىق وليمپيادالاردىڭ، عىلىمي كونكۋرستاردىڭ جانە شىعارماشىلىق جارىستاردىڭ جەڭىمپازدارى ءۇشىن باكالاۆريات باعىتى العاش رەت اشىلعان كەزدە باستالدى.
    ايتا كەتەيىك، جاقىندا ا ە س قۇرىلىسىنا قاجەت ماماندار ەندى «بولاشاق» ارقىلى دايارلاناتىنى حابارلاندى.

    بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور