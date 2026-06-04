«بولاشاق» باعدارلاماسىنىڭ جاڭا كەزەڭى باستالدى
استانا. KAZINFORM - جاستاردى قولداۋ جۇيەسىندە حالىقارالىق «بولاشاق» باعدارلاماسىنىڭ ورنى ەرەكشە. سوڭعى ءۇش جىلدا الەمنىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەرىندە 994 ستيپەنديات ءبىلىم الدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- ەكونوميكا ءۇشىن سۇرانىسقا يە باعىتتار، ونىڭ ىشىندە اقپاراتتىق تەحنولوگيالار، ينجەنەرلىك ماماندىقتار، ماشينا جاساۋ، مەديتسينا، قارجى جانە قۇقىق سالالارى بويىنشا ماماندار دايارلانىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قوسىمشا 342 مامان شەتەلدىك جەتەكشى ۇيىمداردا كاسىبي تاعىلىمدامادان ءوتتى. باعدارلامانى دامىتۋدىڭ جاڭا كەزەڭى 2026-جىلى حالىقارالىق وليمپيادالاردىڭ، عىلىمي كونكۋرستاردىڭ جانە شىعارماشىلىق جارىستاردىڭ جەڭىمپازدارى ءۇشىن باكالاۆريات باعىتى العاش رەت اشىلعان كەزدە باستالدى.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا ا ە س قۇرىلىسىنا قاجەت ماماندار ەندى «بولاشاق» ارقىلى دايارلاناتىنى حابارلاندى.