بوكستان قازاقستان ەرلەر قۇراماسى ازيا چەمپيوناتىنا دايىندىعىن باستادى
استانا. KAZINFORM - باس باپكەر نۇرجان ناسانوۆ جەتەكشىلىگىمەن بوكستان قازاقستان ەرلەر قۇراماسى تۇركىستان وبلىسىندا بىرلەسكەن وقۋ- جاتتىعۋ جيىنىن باستاپ كەتتى.
دايىندىق بارىسىندا ولار الداعى ازيا چەمپيوناتىنا دايىندىق جۇرگىزەدى. حالىقارالىق دەڭگەيدەگى جاتتىعۋ جيىنىنا وزبەكستان، تۇركىمەنستان، گەرمانيا، تۇركيا قۇرامالارى كەلدى.
ايتا كەتەيىك، ەرەسەكتەر اراسىنداعى ازيا چەمپيوناتى 28 ناۋرىز-11- ءساۋىر ارالىعىندا موڭعوليا استاناسى ۋلان-باتوردا وتەدى. بىرىنشىلىك الدىندا سول جەردە دە بىرلەسكەن وقۋ- جاتتىعۋ جيىنى ۇيىمداستىرىلادى.
ۇلتتىق قۇرامانىڭ باس باپكەرى بۇدان بۇرىن شاكىرتتەرىنىڭ 2026 -جىلدىڭ العاشقى كەزەڭىن ازيا چەمپيوناتىمەن تۇيىندەيتىنىن اتاپ وتكەن ەدى.
- قۇرلىقتىق دوداعا دەيىن بىرنەشە ەلمەن بىرلەسكەن وقۋ- جاتتىعۋ جيىنىن وتكىزىپ، جىل باسىنان بەرگى جارىستار مەن جاتتىعۋدا ءوزىن جاقسى كورسەتە بىلگەن بوكسشىلاردى ازيا چەمپيوناتىنا الىپ بارامىز. بۇل - World Boxing ۇيىمىنىڭ ەرەسەكتەر اراسىنداعى العاشقى قۇرلىقتىق بىرىنشىلىگى. جارىس 28- ناۋرىز-1 -ءساۋىر ارالىعىندا موڭعوليادا بولادى، - دەدى نۇرجان ناسانوۆ.
ال ەكىنشى كەزەڭ ازيا ويىندارىنا دەيىن جالعاسادى. دايىندىق 19 -قىركۇيەك-4 -قازان ارالىعىندا جاپونيادا وتەتىن ازيا ويىندارىنا دايىندىق ەسەبىندە جۇرگىزىلەدى.