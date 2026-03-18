ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:45, 18 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    بوكستان قازاقستان ەرلەر قۇراماسى ازيا چەمپيوناتىنا دايىندىعىن باستادى

    استانا. KAZINFORM - باس باپكەر نۇرجان ناسانوۆ جەتەكشىلىگىمەن بوكستان قازاقستان ەرلەر قۇراماسى تۇركىستان وبلىسىندا بىرلەسكەن وقۋ- جاتتىعۋ جيىنىن باستاپ كەتتى.

    دايىندىق بارىسىندا ولار الداعى ازيا چەمپيوناتىنا دايىندىق جۇرگىزەدى. حالىقارالىق دەڭگەيدەگى جاتتىعۋ جيىنىنا وزبەكستان، تۇركىمەنستان، گەرمانيا، تۇركيا قۇرامالارى كەلدى.

    ايتا كەتەيىك، ەرەسەكتەر اراسىنداعى ازيا چەمپيوناتى 28 ناۋرىز-11- ءساۋىر ارالىعىندا موڭعوليا استاناسى ۋلان-باتوردا وتەدى. بىرىنشىلىك الدىندا سول جەردە دە بىرلەسكەن وقۋ- جاتتىعۋ جيىنى ۇيىمداستىرىلادى.

    ۇلتتىق قۇرامانىڭ باس باپكەرى بۇدان بۇرىن شاكىرتتەرىنىڭ 2026 -جىلدىڭ العاشقى كەزەڭىن ازيا چەمپيوناتىمەن تۇيىندەيتىنىن اتاپ وتكەن ەدى.

    - قۇرلىقتىق دوداعا دەيىن بىرنەشە ەلمەن بىرلەسكەن وقۋ- جاتتىعۋ جيىنىن وتكىزىپ، جىل باسىنان بەرگى جارىستار مەن جاتتىعۋدا ءوزىن جاقسى كورسەتە بىلگەن بوكسشىلاردى ازيا چەمپيوناتىنا الىپ بارامىز. بۇل - World Boxing ۇيىمىنىڭ ەرەسەكتەر اراسىنداعى العاشقى قۇرلىقتىق بىرىنشىلىگى. جارىس 28- ناۋرىز-1 -ءساۋىر ارالىعىندا موڭعوليادا بولادى، - دەدى نۇرجان ناسانوۆ.

    ال ەكىنشى كەزەڭ ازيا ويىندارىنا دەيىن جالعاسادى. دايىندىق 19 -قىركۇيەك-4 -قازان ارالىعىندا جاپونيادا وتەتىن ازيا ويىندارىنا دايىندىق ەسەبىندە جۇرگىزىلەدى.

    تەگ:
    سپورت
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار