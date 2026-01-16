بوكستان قازاقستان قۇراماسىنىڭ بۇرىنعى باپكەرىنە كولىك پەن پاتەر كىلتى تابىستالدى
استانا. KAZINFORM- بوكستان قازاقستان قۇراماسىنىڭ بۇرىنعى باس باپكەرى قايرات ءساتجانوۆقا قۇرمەت كورسەتىلىپ، وعان اۆتوكولىك پەن ءۇش بولمەلى پاتەردىڭ كىلتى تابىستالدى.
بۇل سىي-سياپاتتى استانادا قازاقستان بوكس فەدەراتسياسىنىڭ ءبىرىنشى ۆيتسە-پرەزيدەنتى دارحان قىزايبايەۆ تاپسىردى. اتاپ ايتقاندا، ق ر ەڭبەك سىڭىرگەن جاتتىقتىرۋشىسى قايرات ءساتجانوۆقا Toyota Land Cruiser 300 اۆتوكولىگى جانە استانا قالاسىنان 3 بولمەلى پاتەر كىلتىن بەردى.
ايتا كەتسەك، قايرات تۇرسىنحان ۇلى 2024 -جىلدىڭ تامىز ايىنان باستاپ ۇلتتىق قۇرامانىڭ باس جاتتىقتىرۋشىسى قىزمەتىن اتقاردى. ونىڭ جەتەكشىلىگىمەن ەرلەر كومانداسى كوپتەگەن حالىقارالىق تۋرنيردە توپ جارىپ، الەم چەمپيوناتىنىڭ جۇلدەلەرىن يەلەندى. 35 جىلدان اسا تاجىريبەسى بار مامان دەنساۋلىعىنا بايلانىستى بۇل قىزمەتتەن باس تارتۋىنا تۋرا كەلدى.
ەندى بۇل قىزمەتتى نۇرجان ناسانوۆ اتقاراتىن بولدى.
سونداي-اق قايرات ءساتجانوۆ قازاقستان بوكس فەدەراتسياسىنىڭ جاتتىقتىرۋشىلارمەن جۇمىس جونىندەگى ۆيتسە- پرەزيدەنتى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.
قايرات تۇرسىنحان ۇلى جاتتىقتىرۋشىلار جۇمىسىن ۇيلەستىرىپ، دايىندىق جوسپارىنا جۇمىس ىستەيدى.
ال وليمپيادا ويىندارىنىڭ جانە الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى مۇحتارحان دىلدابەكوۆ قازاقستان بوكس فەدەراتسياسىنىڭ جالپى سۇراقتار جونىندەگى ۆيتسە-پرەزيدەنتى قىزمەتىنە اۋىستى.
اۆتور
ءادىلجان ۇمبەت