بوكس اڭىزدارى مەيۆەزەر مەن پاكياو قىركۇيەكتە قايتا كەزدەسەدى
استانا. KAZINFORM - فلويد مەيۆەزەر مەن مەنني پاكياو اراسىنداعى ريەۆانش 19- قىركۇيەكتە لاس- ۆەگاستىڭ Sphere ارەناسىندا وتەدى. بۇل تۋرالى The Ring باسىلىمى حابارلادى.
دۇيسەنبى netflix رەسمي تۇردە اڭىزداردىڭ قايتا كەزدەسەتىنىن جاريالادى. سونداي-اق The Ring باسىلىمى مەيۆەزەر مەن پاكياو اراسىنداعى ەكىنشى جەكپە-جەكتىڭ قىركۇيەك ايىندا لاس-ۆەگاستا وتەتىنىن حابارلاپ، ال Sphere ارەناسى وسى اۋقىمدى وقيعانى وتكىزگىسى كەلىپ وتىر دەپ جازعان ەدى.
وتكەن اپتادا مەيۆەزەر كاسىبي بوكسقا قايتا ورالاتىنىن جاريالادى. بۇل تۋرالى ول مايك تايسونمەن 25 -ساۋىردە وتكىزگەن كورسەتىلىمدىك جەكپە-جەگىنەن كەيىن حابارلاعان.
- مەن مەننيمەن ءبىر رەت جەكپە-جەك وتكىزگەنمىن جانە ونى جەڭگەنمىن، بۇل جولى ناتيجە سولاي بولادى - دەدى مەيۆەزەر Netflix رەسمي حابارلاماسىندا.
سونىمەن قاتار 47 جاستاعى پاكياو 18 -ساۋىردە Thomas 2 Mack Center سپورت كەشەنىندە رۋسلان پروۆودنيكوۆپەن كورسەتىلىمدىك جەكپە-جەك وتكىزەدى. بەس ايدان كەيىن ول مەيۆەزەرگە قارسى ريەۆانش الۋ مۇمكىندىگىنە يە بولادى.
- ءبىز فلويدپەن بىرگە الەمگە، بالكىم، بوكس تاريحىنداعى ەڭ اۋقىمدى جەكپە-جەكتى سىيلادىق. كورەرمەندەر ۇزاق ۋاقىت كۇتكەنى بەلگىلى، ولار بۇل ريەۆانشقا لايىق، ەندى ول الەم بويىنشا Netflix ارقىلى تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەتىن بولادى. مەن فلويدتىڭ كاسىبي مانسابىندا جالعىز عانا جەڭىلىسىن ەستە ساقتاپ، ونى ۇمىتپايتىن بولۋىن قالايمىن. ءاردايىم وسى جەكپە-جەكتى بۇكىل الەمدەگى فيليپپيندىك وتانداستارىما ارنايمىن جانە فيليپپيندى دارىپتەۋگە باعىتتايمىن، - دەدى پاكياو Netflix رەسمي حابارلاماسىندا.
ەسكە سالا كەتەيىك، مەنني پاكياو رەسمي تۇردە بوكستان كەتەتىنىن جاريالاعان ەدى.