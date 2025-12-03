بەتىن بۇركەمەلەگەندەرگە ايىپپۇل سالۋ، پەتيتسيا مەن ەلەكتر ساموكاتقا جاڭا تالاپ - ءماجىلىس زاڭ قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا «قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى تۋرالى» زاڭى مەن ىلەسپە قۇجاتتار ەكىنشى وقىلىمدا قارالىپ، قابىلداندى.
ءماجىلىستىڭ زاڭناما جانە سوت-قۇقىقتىق رەفورما كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، «قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى تۋرالى»، «تۇرمىستىق زورلىق- زومبىلىق پروفيلاكتيكاسى تۋرالى»، «كامەلەتكە تولماعاندار اراسىنداعى قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ پروفيلاكتيكاسى مەن بالالاردىڭ قاداعالاۋسىز جانە پاناسىز قالۋىنىڭ الدىن الۋ تۋرالى»، «باس بوستاندىعىنان ايىرۋ ورىندارىنان بوساتىلعان ادامداردى اكىمشىلىك قاداعالاۋ تۋرالى»، «قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋگە ازاماتتاردىڭ قاتىسۋى تۋرالى» بەس بىرتەكتى زاڭنىڭ نورمالارى ءبىر زاڭعا بىرىكتىرىلەدى. بۇل رەتتە پروفيلاكتيكا سۋبەكتىلەرىنىڭ تىزبەسى مەن قۇزىرەتى، سونداي-اق بەلسەندى ازاماتتاردى كوتەرمەلەۋ جۇيەسى كەڭەيتىلەدى. ولاردىڭ قىزمەتىن ۇيلەستىرۋ قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيا ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى جانە ونىڭ مارتەبەسى كوتەرىلەدى.
دەپۋتات ماگەررام ماگەرراموۆتىڭ ايتۋىنشا، جۇمىس توبى اياسىندا دەپۋتاتتار كامەلەتكە تولماعانداردى التى ايدان ەكى جىلعا دەيىن ەرەكشە رەجيمدەگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىنا جىبەرۋدى كوزدەيتىن مەرزىمدەردى قايتا قارادى. بۇعان دەيىن زاڭ جوباسىندا مۇنداي مەرزىمدەردى ءبىر جىلدان ءۇش جىلعا دەيىن ۇلعايتۋ ۇسىنىلعان ەدى. ەرەكشە رەجيمدەگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىنا جىبەرۋ جازالاۋ ءتۇرى سانالمايدى جانە ارناۋلى پەداگوگيكالىق ءتاسىلدى قاجەت ەتەتىن كامەلەتكە تولماعانداردى تاربيەلەۋدىڭ، وقىتۋدىڭ جانە الەۋمەتتىك وڭالتۋدىڭ ەرەكشە جاعدايلارىن قامتاماسىز ەتۋ قاجەتتىلىگىمەن بايلانىستى. وسى ورايدا دەپۋتاتتار اتالعان مەرزىمدى ۇزارتۋ نەگىزسىز دەپ تانىپ، بۇرىنعى التى ايدان ەكى جىلعا دەيىن ارالىقتى قالدىردى.
- اكىمشىلىك راسىمدىك-پروتسەستىك كودەكسىنە پەتيتسياعا قويىلاتىن تالاپتاردى ارتتىراتىن تۇزەتۋلەر ەنگىزىلدى. قوعامدى تۇراقسىزداندىرۋى مۇمكىن تەرىس پيعىلدى بولدىرماۋ ماقساتىندا پەتيتسيا نىساناسى بولا المايتىن ماسەلەلەردىڭ تىزبەسى ناقتىلانادى جانە كەڭەيتىلەدى. بۇل قۇقىقتىق كەپىلدىكتەردى كۇشەيتەدى جانە پەتيتسيا پلاتفورماسىن دەسترۋكتيۆتى پايدالانۋدى بولدىرمايدى، - دەدى ول.
وسى تۇرعىدا جەكە جانە زاڭدى تۇلعالاردىڭ ابرويى مەن قادىر- قاسيەتىنە نەمەسە ىسكەرلىك بەدەلىنە نۇقسان كەلتىرەتىن، ۇلتارالىق جانە كونفەسسياارالىق كەلىسۋدى بۇزۋعا قابىلەتتى ارەكەتتەرگە، سوعىستى، زورلىق-زومبىلىقتى، قاتىگەزدىكتى ناسيحاتتاۋعا، سونداي-اق ناسىلدىك، ءدىني ارازدىقتى، ەكسترەميزمدى، سەپاراتيزمدى جانە باسقا دا دۇشپاندىق ارەكەتتەرگە، ەسىرتكى قۇرالدارىن تاراتۋدىڭ جانە تانىمال ەتۋدىڭ كەز كەلگەن ءىس-قيمىلدارىنا توسقاۋىل قويۋ ەسكەرىلگەن.
سونىمەن قاتار، زاڭ اياسىندا اتقارۋشىلىق قۇجاتتاردى جەكە سوت ورىنداۋشىلارى اراسىندا ءبولۋ تەتىگى قايتا قارالدى. جاڭا الگوريتم سوت ورىنداۋشىلارى اراسىندا بارلىق ساناتتاعى اتقارۋشىلىق قۇجاتتاردى، ونىڭ ىشىندە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار قۇجاتتاردى بىركەلكى اۆتوماتتى تۇردە ءبولۋدى قامتيتىن بولادى. بۇل رەتتە اتقارۋشىلىق قۇجاتتى تىكەلەي جەكە سوت ورىنداۋشىسىنا ۇسىنۋ مۇمكىندىگىنە جول بەرىلمەيدى.
ەلەكترساموكاتتارىن پايدالانۋ ءتارتىبى كۇشەيتىلدى
- بۇدان بولەك، زاڭ اياسىندا جول جۇرىسىنە قاتىسۋشىلاردى، ازاماتتاردى، سونداي-اق بالالاردى جالعا بەرىلەتىن ەلەكتر ساموكات جۇرگىزۋشىسىنىڭ زاڭسىز ارەكەتتەرىنەن قورعاۋ تۇرعىسىندا ەلەكتر ساموكاتتار ازاماتتىق-قۇقىقتىق جاۋاپكەرشىلىكتى مىندەتتى ساقتاندىرۋ جانە تىركەۋ ءنومىرى قاجەت كولىك قۇرالدارىنىڭ سانىنا ەنگىزىلەدى. مۇنداي تالاپتار بولماعان جاعدايدا، جول جۇرىسىنە قاتىسۋعا رۇقسات بەرۋ زاڭسىز بولادى، - دەدى م. ماگەرراموۆ.
ءماجىلىستىىڭ زاڭناما جانە سوت- قۇقىقتىق رەفورما كوميتەتىنىڭ اقپاراتىنشا، ەلەكتر ساموكاتتاردى جالعا بەرەتىن زاڭدى تۇلعالار مەن جەكە كاسىپكەرلەر:
1) ەلەكتر ساموكاتقا تىركەۋ ءنومىرىن بەرىپ جانە ورنالاستىرا وتىرىپ، ەسەپ جۇرگىزۋگە؛
2) پايدالانۋشىلاردى سايكەستەندىرۋدى، ولاردى كەز كەلگەن ساناتتاعى كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعىنا جارامدى جۇرگىزۋشى كۋالىگىنىڭ بولۋى جانە ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرىمەن ينتەگراتسيانى ىسكە اسىرۋ ارقىلى كولىك قۇرالدارىن باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرۋ تۋرالى مالىمەتتەردىڭ بولماۋى تۇرعىسىنان تەكسەرۋدى قامتاماسىز ەتۋگە؛
3) ون سەگىز جاسقا تولماعان جانە كولىك قۇرالدارىن باسقارۋ قۇقىعى جوق نەمەسە ودان ايىرىلعان ادامداردىڭ ەلەكتر ساموكاتتاردى جالعا الۋىنا جانە جولدىڭ ءجۇرۋ بولىگىندە باسقارۋىنا جول بەرمەۋگە؛
4) پايدالانۋ قاعيدالارىن بۇزعانى ءۇشىن ىقتيمال ايىپپۇلدار نەمەسە سالدار تۋرالى پايدالانۋشىلاردى ەسكەرتۋگە؛
5) ءجۇرۋ كەزىندە ەلەكتر ساموكاتتاردىڭ تۇرعان جەرىن جانە قوزعالىس جىلدامدىعىن باقىلاۋعا ارنالعان تەحنولوگيالاردىڭ كومەگىمەن پايدالانۋشىلاردىڭ مىنەز- قۇلقىن باقىلاۋ؛
6) قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىندا بەلگىلەنگەن ەلەكتر ساموكاتتار ءۇشىن ءارتۇرلى جىلدامدىق رەجيمدەرى بار ايماقتاردا ەلەكتر ساموكاتتار قوزعالىسىنىڭ رۇقسات ەتىلگەن ەڭ جوعارى جىلدامدىعىن اۆتوماتتى تۇردە شەكتەۋگە؛
7) ەلەكتر ساموكاتتاردى جاياۋ جۇرگىنشىلەر مەن كولىك ءۇشىن كەدەرگى كەلتىرۋى مۇمكىن جەرلەردە قالدىرۋعا جول بەرمەۋگە؛
8) ءاربىر ەلەكتر ساموكاتقا كولىك قۇرالدارى يەلەرىنىڭ ازاماتتىق- قۇقىقتىق جاۋاپكەرشىلىگىن مىندەتتى ساقتاندىرۋ شارتىن جاساسۋعا؛
9) قوعامدىق ءتارتىپ پەن قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگانعا ەلەكتر ساموكاتتاردىڭ ورنالاسقان جەرى تۋرالى دەرەكتەردى بەرۋگە مىندەتتى.
بۇدان باسقا، بالىق شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندى اقىلى اۆتوموبيل جولدارىن پايدالانعانى ءۇشىن اقى تولەۋدەن بوساتاتىن نورما ەنگىزىلدى.
بەت- ءجۇزىن بۇركەمەلەگەندەرگە ايىپپۇل سالىنادى
- قوعامدىق ورىنداردا بەت- الپەتتى تانۋعا كەدەرگى كەلتىرەتىندەي بۇركەمەلەۋگە قاتىستى زاڭ تالاپتارىن بۇزۋ ارەكەتىنە اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزىلدى. اتاپ ايتقاندا، قۇقىق قورعاۋ قىزمەتىن جەتىلدىرۋ، قۇقىق قورعاۋ مەن ازاماتتىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرىن جانە اسكەري قىزمەتشىلەردى تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ قىزمەتى سالاسىندا ارتىق زاڭنامالىق رەگلامەنتتەۋدى بولعىزباۋعا قاتىستى زاڭ اياسىندا قوعامدىق ورىنداردا بەت- الپەتتى تانۋعا كەدەرگى كەلتىرۋگە تىيىم سالۋ نورمالارى ەنگىزىلدى. العاش رەت زاڭ تالاپتارىن بۇزعانى ءۇشىن ەسكەرتۋ جاسالادى، ال بۇل جاعداي قايتالانسا، 10 ا ە ك سوماسىندا ايىپپۇل سالىنادى، - دەدى دەپۋتات.
ەسكە سالساق، بيىل ماۋسىم ايىندا پارلامەنت قابىلداعان زاڭ اياسىندا قوعامدىق ورىندا بەت-ءجۇزىن تانۋعا كەدەرگى كەلتىرەتىن زاتتاردى قولدانۋعا تىيىم سالىنعان ەدى.
سول كەزدە ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ بەت-ءجۇزىن بۇركەمەلەگەندەرگە نەگە جازا قولدانىلمايتىنىن تۇسىندىرگەن ەدى.