بەت-ءجۇزىن بۇركەمەلەگەندەرگە ەسكەرتۋ جاسالىپ جاتىر – ءى ءى م
استانا. KAZINFORM - قازىر پوليتسيا بەت-ءجۇزىن تۇمشالاپ جۇرەتىن ادامدارعا ەسكەرتۋ جاساپ جاتىر. بۇل تۋرالى ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ ءمالىم ەتتى.
- بۇل رەتتە ەلدە اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزىلدى. بىرىنشىدەن، پوليتسەيلەر وسى نورماعا قاتىستى تۇرعىندار اراسىندا ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. قازىر اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك بويىنشا 21 ادام عانا جازالاندى، ولارعا ەسكەرتۋ جاسالدى. جالپى، بۇل نورما بويىنشا ايىپپۇل ەسكەرىلگەن. زاڭ كۇشىنە ەنگەنىنە كوپ ۋاقىت وتكەن جوق. سوندىقتان پوليتسيا قازىر ەسكەرتۋمەن عانا شەكتەلىپ جاتىر. ايىپپۇل 10 ا ە ك سوماسىندا قاراستىرىلعان، - دەدى س. ءادىلوۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ەسكە سالساق، بىلتىر بەتىن بۇركەمەلەگەندەرگە ايىپپۇل سالۋعا قاتىستى قۇجات قابىلداندى.
قوعامدىق ورىنداردا بەت-الپەتتى تانۋعا كەدەرگى كەلتىرەتىندەي بۇركەمەلەۋگە قاتىستى زاڭ تالاپتارىن بۇزۋ ارەكەتىنە اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزىلدى. العاش رەت زاڭ تالاپتارىن بۇزعانى ءۇشىن ەسكەرتۋ جاسالادى، ال بۇل جاعداي قايتالانسا، 10 ا ە ك سوماسىندا ايىپپۇل سالىنادى.
بيىل ءساۋىر ايىندا اتىراۋدا بەت-ءجۇزىن بۇركەمەلەگەن 11 ادام جاۋاپقا تارتىلعانى حابارلاندى.