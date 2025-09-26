بەت-الپەتتى تانۋ تەحنولوگياسى: استانادا 20 مىڭ ينتەللەكتۋالدى كامەرا ورناتىلادى
استانا. KAZINFORM - ەلورداداعى بەينەباقىلاۋ ينفراقۇرىلىمى اۋقىمدى تۇردە جاڭعىرتىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى استانا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك ءمالىم ەتتى.
سوڭعى جىلدارى استانادا تۇرعىندارمەن ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ ءبىرقاتار وزىق شەشىمدەرى ەنگىزىلدى. قالالىق iKomek قىزمەتى جىلىنا 2 ميلليوننان استام ءوتىنىش قابىلداپ، وڭدەيدى. بۇل - ەل وڭىرلەرىندەگى بارلىق وسىنداي قىزمەتتەردىڭ جيىنتىعىنان دا كوپ. سونىمەن قاتار، QalaQyzmet سەرۆيسى تۇرعىندارعا تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىعى سالاسىندا 120 قىزمەت كورسەتىپ وتىر (جىل سايىن 200 مىڭنان استام ءوتىنىش). «سەرگەك» جول قوزعالىسى جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىك سالاسىندا ينتەللەكتۋالدى پلاتفورما قۇرىلدى، قوعامدىق كولىكتەگى باسقارۋ جانە تولەم جۇيەسى اۆتوماتتاندىرىلدى، ال سمارت استانا موبيلدى قوسىمشاسى قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا 70 تەن استام سيفرلىق سەرۆيستى ءبىر ورتالىققا بىرىكتىرىپ وتىر. وسى جۇمىستى كۇشەيتۋ ءۇشىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، بيىل ەلوردادا بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ Presight كومپانياسىمەن بىرلەسكەن ستراتەگيالىق Smart City جوباسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر، - دەدى ج. قاسىمبەك ماجىلىستەگى پارلامەنتتىك تىڭداۋ كەزىندە.
ونىڭ ايتۋىنشا، جوبانىڭ نەگىزگى ەلەمەنتى جاساندى ينتەللەكتىگە نەگىزدەلگەن قالالىق احۋالدىق ورتالىق بولادى. ورتالىق بەينەباقىلاۋ، كولىك، تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق، دەنساۋلىق ساقتاۋ، ءبىلىم بەرۋ جانە وزگە دە 15 تەن استام قالالىق جانە رەسپۋبليكالىق جۇيەلەردى ينتەگراتسيالاۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
سونىمەن قاتار، Presight كومپانياسى استانا اكىمدىگى ءۇشىن قۋاتى 100 سەرۆەرلىك باعانعا دەيىنگى العاشقى قالالىق دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىعىن سالىپ جاتىر.
- ەلورداداعى بەينەباقىلاۋ ينفراقۇرىلىمى اۋقىمدى تۇردە جاڭعىرتىلىپ جاتىر. بۇگىندە پوليتسيانىڭ جەدەل باسقارۋ ورتالىعىنا 37 مىڭنان استام كامەرا قوسىلعان، ولاردىڭ كومەگىمەن ءاربىر ءۇشىنشى قىلمىس اشىلىپ جاتىر. جىل سوڭىنا دەيىن قوسىمشا 20 مىڭنان استام جاڭا ينتەللەكتۋالدى بەينەباقىلاۋ كامەرالارى ورناتىلادى. ولار جاساندى ينتەللەكتكە نەگىزدەلگەن 35 تەن استام بەينەاناليتيكا الگوريتمدەرىمەن جابدىقتالادى، سونىڭ ىشىندە بەت-الپەتتى جانە مىنەز-قۇلىقتى تانۋ، كولىك قوزعالىسىن تالداۋ، توتەنشە جاعداي قىزمەتتەرىن اۆتوماتتى تۇردە حاباردار ەتۋ مۇمكىندىكتەرى بار. جوبا اياسىندا ب ا ءا- دەن 54 ميلليارد تەڭگە سوماسىندا ينسۆەستيتسيا تارتىلادى. وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن جوبا ىسكە قوسىلادى، - دەدى قالا اكىمى.
ايتا كەتەيىك، ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋعا ارنالعان پارلامەنتتىك تىڭداۋدا ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ج ي قىزمەتىن زاڭمەن رەتتەۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.