بەستەرەكتەگى جول اپاتى: زارداپ شەككەن ەكى بالانى استاناعا الىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىنىڭ ءۇرجار اۋدانىنان جول-كولىك وقيعاسىنان زارداپ شەككەن ەكى بالانى جەتكىزۋ ءۇشىن ۇلتتىق شۇعىل مەديتسينانى ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنىڭ سانيتاريالىق اۆياتسيا بورتى استانا قالاسىنا ۇشىپ شىقتى. بۇل تۋرالى د س م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پاتسيەنتتەردى استانا قالاسىنداعى №2 كوپ بەيىندى قالالىق بالالار اۋرۋحاناسىنا ەمدەۋگە جاتقىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.
بورتتا بالالارعا مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ءۇشىن رەانيماتولوگى ە. شاقان، استانا قالاسىنىڭ №2 كوپ بەيىندى قالالىق بالالار اۋرۋحاناسىنىڭ تراۆماتولوگى ن. جاكيپوۆ جانە ۇلتتىق نەيروحيرۋرگيا ورتالىعىنىڭ (ۇ ن ح و) نەيروحيرۋرگى س. سەيتبەكوۆ دارىگەرلەر بريگاداسى قۇرامى قالىپتاستىرىلدى.
وقيعا ورنىندا بىردەن اۋداندىق اۋرۋحانادا وبلىستىق جانە رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدەگى مامانداردان قۇرىلعان مۋلتيتارتىپتىك بريگادا تولىق دياگنوستيكالىق زەرتتەۋ جۇرگىزىپ، زارداپ شەككەندەردىڭ جاعدايىنا باعالادى جانە جەدەل ەمدەۋ جوسپارىن جاسادى.
بالا جاعدايىنىڭ تۇراقسىزدىعى ەسكەرىلە وتىرىپ، پاتسيەنتتەردىڭ ءبىرى - توعىز جاسار قىز بالا اباي وبلىسىنىڭ باس شتاتتان تىس انەستەزيولوگ-رەانيماتولوگى د. كاريموۆتىڭ باقىلاۋىمەن جاعدايى تۇراقتالعانعا دەيىن ستاتسيوناردا قالدىرىلدى.
ايتا كەتەلىك كەشە اباي وبلىسىنداعى جول اپاتىنان كەيىن پرەزيدەنت تاپسىرماسىمەن اسكەري ۇشاق اتتانعان ەدى. بۇگىن زارداپ شەككەن بالالاردىڭ جاعدايى تۋرالى جازعان ەدىك. بەلگىلى بولعانداي، زارداپ شەككەندەر ەكى وتباسىنىڭ بالالارى.
اۆتور
نازىم بولەسوۆا