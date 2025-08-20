بەستەرەكتەگى جول اپاتى: 3 بالانى قاعىپ ولتىرگەن جۇرگىزۋشى ەكى ايعا قاماۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىنىڭ ءۇرجار اۋدانىندا بولعان ءۇش بالانىڭ قازا بولۋىنا اكەپ سوققان جول-كولىك وقيعاسى بويىنشا وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى قىلمىستىق ءىستى تەرگەپ جاتىر، دەپ حابارلايدى ءى ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى.
كۇدىكتى جۇرگىزۋشى دەرەۋ ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى.
- سوت سانكسياسىمەن وعان ەكى ايعا قاماۋدا ۇستاۋ تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى قولدانىلدى. قىلمىستىق ءىستىڭ تەرگەلۋى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باقىلاۋىندا، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالساق، كەشە اباي وبلىسى ءۇرجار اۋدانىندا 55 جاستاعى Toyota كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى رولگە يە بولا الماي، ءۇي قاقپاسىنىڭ جانىندا، جولدان 10 مەتر قاشىقتىقتا تۇرعان كامەلەتكە تولماعان بالالاردى قاعىپ كەتكەن.
پوليتسيانىڭ حابارلاۋىنشا، جول اپاتى سالدارىنان ەكى بالا وقيعا ورنىندا كوز جۇمعان، تاعى بىرەۋى اۋرۋحاناعا بارار جولدا قايتىس بولعان. ءۇش جاس ءوسپىرىم ءتۇرلى جاراقاتتارمەن مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلدى.
اباي وبلىسىندا بولعان جول-كولىك وقيعاسىنا بايلانىستى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا زارداپ شەككەندەرگە شۇعىل مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ءۇشىن اسكەري ۇشاق جىبەرىلدى.
بۇعان دەيىن جول اپاتىنان زارداپ شەككەن بالالاردىڭ قازىرگى جاعدايى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.
كەيىننەن زارداپ شەككەن ەكى بالانى استاناعا الىپ كەلەتىنى بەلگىلى بولدى. وعان ۇلتتىق شۇعىل مەديتسينانى ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنىڭ سانيتاريالىق اۆياتسيا بورتى تارتىلدى.