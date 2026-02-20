ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:56, 20 - اقپان 2026 | GMT +5

    بەس مەملەكەت گازاعا اسكەر جىبەرەدى

    استانا. KAZINFORM - گازاداعى حالىقارالىق تۇراقتاندىرۋ كۇشتەرىن (ISF) باسقارۋشى گەنەرال-مايور دجاسپەر دجەففەرس 19- اقپان، بەيسەنبى كۇنى بەس مەملەكەت ءوز اسكەرىن جاڭا قاۋىپسىزدىك قۇرىلىمىنا باعىتتايتىنىن حابارلادى، دەپ جازادى انادولى.

    Бес мемлекет Газадағы тұрақтандыру күштеріне әскер жібереді
    Фото: Анадолы

    دجەففەرس ۆاشينگتونداعى بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسىندا سويلەپ، يندونەزيا، ماروككو، قازاقستان، كوسوۆو جانە البانيا اسكەر جىبەرەتىنىن، ال مىسىر مەن يوردانيا پوليتسيا كۇشتەرىن وقىتاتىنىن ايتتى.

    سونىمەن قاتار، يندونەزيا كۇشتەردىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاراتىنى جاريالاندى.

    - بۇل العاشقى قادامدار ارقىلى ءبىز گازاداعى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتىپ، بولاشاقتاعى وركەندەۋ مەن تۇراقتى بەيبىتشىلىككە جول اشامىز، - دەدى گەنەرال.

    ەسكە سالساق، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسىنا قاتىسىپ، ءسوز سويلەدى.

    АҚШ-тағы Бейбітшілік кеңесінің отырысы
    Фото: Ақорда

    پرەزيدەنت ەلىمىز گازا سەكتورىنداعى احۋالدى تۇراقتاندىرىپ، ايماقتى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىنا اتسالىسۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.

    سونداي-اق، بەيبىتشىلىك كەڭەسى بارىسىندا گازانىڭ دامۋى مەن ينفراقۇرىلىمىن قالپىنا كەلتىرۋ جوسپارى تانىستىرىلدى.

    АҚШ-тағы Бейбітшілік кеңесі
    Фото: Ақорда
    Президент Бейбітшілік кеңесінің алғашқы отырысына қатысып жатыр
    Фото: Ақорда

     

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
