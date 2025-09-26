بەس جىلدا ءبىلىم-عىلىم سالاسىنا سالىنعان ينۆەستيتسيا بەس ەسە ءوستى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى عىلىم جانە تەحنولوگيالار جونىندەگى ۇلتتىق كەڭەستىڭ وتىرىسىندا ايتتى.
پرەزيدەنت ەلىمىزدىڭ كەلەشەگى جارقىن بولعانىن قالاساق، جوعارى تەحنولوگيا مەن جاساندى ينتەللەكتىنى قازىردەن باستاپ ءتيىمدى پايدالانۋ كەرەك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- سوندىقتان سوڭعى جىلدارى ۇلتتىق عىلىمدى دامىتۋعا ايرىقشا كوڭىل ءبولىپ جاتىرمىز. بەس جىلدا ءبىلىم-عىلىم سالاسىنا سالىنعان ينۆەستيتسيا بەس ەسە ءوستى. زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتتەرى كوبەيۋدە، ولاردىڭ وندىرىسپەن بايلانىسى نىعايىپ كەلەدى. قازىر 300 گە جۋىق كوممەرتسيالىق جوبا قولعا الىندى. وسىلايشا، «ۋنيۆەرسيتەت - زەرتتەۋ - يننوۆاتسيا - كوممەرتسيا» كەشەندى جۇيەسى ورنىعىپ جاتىر. بۇل ۇردىسكە كۇشتى سەرپىن بەرىپ، ونى تاياۋ ارادا تولىعىمەن ەنگىزۋ كەرەك. الەمنىڭ 40 بەدەلدى جوعارى وقۋ ورنىمەن سەرىكتەستىك ورناتتىق. بۇگىندە ەلىمىزدە 33 فيليال اشىلدى. تەحنولوگيا پاركتەرى جانە ينجينيرينگ ورتالىقتارى قۇرىلۋدا. ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسىنىڭ بەدەلى نىعايا تۇسەتىن بولدى. ءار ايماقتا عىلىم جونىندەگى كەڭەستەر جۇمىسقا كىرىستى. عالىمداردىڭ مۇددەسىن قورعاۋعا باسا ءمان بەرىپ وتىرمىز. «عىلىم جانە تەحنولوگيالىق ساياسات تۋرالى» جاڭا زاڭ قابىلداندى، عىلىمدى باسقارۋدىڭ جاڭا قۇقىقتىق نەگىزى قالاندى. ۇلتتىق عىلىمنىڭ كادرلىق الەۋەتىن نىعايتۋ، بۇل - اسا ماڭىزدى، ءتۇيىندى ماسەلە، ونى باستى نازاردا ۇستاۋ قاجەت. جاس عالىمدارعا بارىنشا جاعداي جاسالا بەرۋى كەرەك. جالپى، الدا ءالى دە كوپ جۇمىس بار، بۇل جۇمىسقا ءبارىمىز بىرگە جۇمىلىپ، ءبىر ۇجىم بولىپ، تياناقتى قاتىسۋىمىز كەرەك. ايتپەسە، كۇرە جولدىڭ شەتىندە قالىپ قويامىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ عىلىم مەن تەحنولوگيا بارلىق مەملەكەتتەر ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزى بار ماسەلە ەكەنىنە نازار اۋدارعان ەدى.