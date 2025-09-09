بەس جىلدا 1 ميلليون ادامعا جاساندى ينتەللەكت داعدىلارىن ۇيرەتەمىز - سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە 5 جىل ىشىندە ستۋدەنتتەر، مەملەكەتتىك جانە كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور قىزمەتشىلەر ءتۇرلى باعدارلامالار ارقىلى ج ي داعدىلارىن ۇيرەنەدى. بۇل تۋرالى سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيست
- قازاقستاندا «ج ي- قوزعالىس» باستاماسىن ىسكە اسىرۋ جالعاسىپ جاتىر. بەس جىل ىشىندە ءبىز 1 ميلليون ازاماتقا جاساندى ينتەللەكت داعدىلارىن ۇيرەتەمىز. وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەر ءۇشىن TUMO ،Tomorrow School ،AI Sana جانە AI OLYMP باعدارلامالارى، سونداي-اق Day of AI باستاماسى ەنگىزىلىپ جاتىر. مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر ءۇشىن AI Qyzmet باعدارلاماسى جۇمىس ىستەيدى، كۆازيمەملەكەتتىك سەكتوردا AI Corporate ىسكە قوسىلادى، ال اۋقىمدى اۋديتوريا ءۇشىن Tech Orda جانە Qazqoders جانە Yandex كۋرستارىن قوسا العاندا، ونلاين- كۋرستار مەن اكسەلەراتسيالىق باعدارلامالار قولجەتىمدى، - دەدى ول ۇكىمەت وتىرىسىندا جاساعان بايانداماسىندا.
سونداي-اق ول Alem.ai ج ي ورتالىعى كەلەسى ايدا اشىلاتىنىن ايتتى.
- حالىقارالىق alem.ai ج ي ورتالىعىن قۇرۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى، ول ءبىلىم، عىلىم، بيزنەس جانە مەملەكەتتىك تەحنولوگيالاردى بىرىكتىرەدى. ونىڭ قاباتتارى اشىق كەڭىستىكتەرگە، وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەردى وقىتۋعا، ستارتاپتار مەن اكسەلەراتسياعا، عىلىمي زەرتتەۋلەرگە جانە مەملەكەتتىك باسقارۋداعى سيفرلىق شەشىمدەرگە ارنالعان ورتالىققا بولىنەتىن بولادى. ورتالىقتىڭ اشىلۋى بيىل قازان ايىندا Digital Bridge اياسىندا وتەدى، - دەدى مينيستر.
ايتا كەتەيىك، كۇنى كەشە مەملەكەت باسشىسى جولاۋدا جاپپاي سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن بارىنشا ەنگىزۋ ارقىلى ەكونوميكانى جاڭعىرتۋدى تاپسىرعان ەدى.