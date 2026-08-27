بريتاندىق جانكۇيەرلەر داستان ساتپايەۆتىڭ ويىنىنا ءتانتى بولدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق جاس تالانت داستان ساتپايەۆ ونەر كورسەتەتىن اعىلشىننىڭ «بەرنلي» كلۋبى انگليا ليگاسى كۋبوگىنىڭ 2-راۋندىندا «برەدفورد سيتي» كومانداسىنا قارسى سىرت الاڭدا ونەر كورسەتىپ، جارىس جولىنان تىس قالدى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
دەگەنمەن، بۇل كەزدەسۋ قازاقستاندىق جانكۇيەرلەر مەن شەتەلدىك فۋتبول سۇيەر قاۋىم ءۇشىن ەرەكشە ماڭىزعا يە بولدى، ويتكەنى 18 جاستاعى جاس شابۋىلشى العاش رەت نەگىزگى قۇرامدا الاڭعا شىقتى. «ۆەللي پەرەيد» ستاديونىندا وتكەن تارتىستى ماتچتىڭ نەگىزگى ۋاقىتىندا ەسەپ اشىلعان جوق - 0:0. رەگلامەنت بويىنشا قوسىمشا تايمدار قاراستىرىلماعاندىقتان، تاعدىر شەشۋشى پەنالتي سەرياسىندا شەشىلدى. وندا ءۇشىنشى ديۆيزيون وكىلى «برەدفورد» مەرگەندىك تانىتىپ (4:2)، كەلەسى كەزەڭگە ءوتتى.
«بەرنلي» ساپىندا زەكي امدۋني مەن ياكوب برۋۋن لارسەن پەنالتيدى ءمۇلىت جىبەردى. ناتيجە ءساتسىز بولعانىمەن، الاڭدا 80 مينۋتقا جۋىق ونەر كورسەتكەن داستان ساتپايەۆتىڭ بەلسەندىلىگى مەن ويىنى شەتەلدىك ساراپشىلار مەن جانكۇيەرلەردىڭ جوعارى باعاسىنا يە بولدى. ول ماتچ بارىسىندا قاۋىپتى شابۋىلدار ۇيىمداستىرىپ، ارىپتەستەرىنە پاس تاراتۋمەن كوزگە ءتۇستى.
ءتىپتى Sofascore پورتالى جۇرگىزگەن رەسمي داۋىس بەرۋ ناتيجەسىندە «بەرنلي» جانكۇيەرلەرى قازاقستاندىق فۋتبولشىنى كومانداداعى ەڭ ۇزدىك ويىنشى دەپ تانىدى (493 داۋىستىڭ 134- ءىن جيناعان). اعىلشىن جانكۇيەرلەرى الەۋمەتتىك جەلىلەردە جاس ويىنشىنىڭ الەۋەتىنە ءتانتى ەكەندىكتەرىن جارىسا جازۋدا: «ساتپايەۆ بۇگىن الاڭدا بار كۇشىن سالدى. ونىڭ تەحنيكاسى مەن شابۋىلعا ۇمتىلىسى ۇنادى، كومانداداعى نەگىزگى ورىنعا لايىق ەكەنىن دالەلدەۋدە. «جاريالانعان ناتيجە كوڭىل كونشىتپەسە دە، داستاننىڭ ويىنى كوماندانىڭ جارىق ساۋلەسى بولدى. ودان ءالى تالاي مىقتى ويىن كۇتەمىز»، «وتە جاس بولسا دا، قىسىمعا توتەپ بەرىپ، ءوزىن ەركىن ۇستادى. باپكەرلەر وعان جيىرەك مۇمكىندىك بەرۋى كەرەك.»
وسىلايشا، كوماندا ءۇشىن تۋرنير اياقتالعانىمەن، داستان ساتپايەۆ ءۇشىن بۇل ماتچ انگليالىق مانسابىنداعى ۇلكەن قادام ءارى جانكۇيەرلەردىڭ ىقىلاسىنا بولەنگەن كەزدەسۋ بولدى.
24.kz