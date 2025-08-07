ق ز
    17:47, 07 - تامىز 2025 | GMT +5

    بريتان پارلامەنتىندە ساياساتكەردىڭ سيفرلىق «كوشىرمەسى» وتىرۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - ۇلى بريتانيادا العاش رەت ناعىز پارلامەنتشىدەن اۋمايتىن جاساندى ينتەللەكت ۇسىنىلدى، دەپ حابارلايدى Euronews.

    В британском парламенте будет заседать цифровой «двойник» политика
    Фото: Facebook/mark.sewards.mp@parliament.uk

    ليدس- ساۋت-ۋەست جانە مورلي سايلاۋ وكرۋگتەرىنىڭ دەپۋتاتى، لەيبوريست مارك سيۋاردس تاۋلىك بويى سۇراقتارعا جاۋاپ بەرىپ، سايلاۋشىلارعا كومەك كورسەتەتىن جي بوتىن تانىستىردى.

    - مەن ج ي سياقتى جاڭا تەحنولوگيالار دەپۋتاتتىڭ كەڭسەسى مەن ءبىز قىزمەت كورسەتەتىن قۇرامداس بولىكتەر اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋعا قالاي كومەكتەسەتىنىن زەرتتەگىم كەلەدى، - دەدى سيۋاردس.

    ول تۇرعىنداردى ءوزىنىڭ «سيفرلىق ەگىزىن» سىناپ كورۋگە شاقىردى.

    مۇنداعى ماقسات - سايلاۋشىلار ءوز وكرۋگتەرىندە الاڭداۋشىلىق بىلدىرەتىن جانە ساياساتقا قاتىستى سۇراقتار قويۋ ءۇشىن تاۋلىك بويى پايدالانا الاتىن قىزمەت ۇسىنۋ. ەندى دەپۋتات كەڭسەسىنە جىبەرىلگەن حابارلاماعا جاۋاپ الۋ ءۇشىن اپتالاپ كۇتۋدىڭ قاجەتى جوق.

    ج ي مارك دەپۋتاتتى الماستىرمايدى، دەگەن سيۋاردس، ءوز جۇمىسىن بۇرىنعىداي ىنتامەن اتقارۋعا ۋادە بەردى.

    وتكەن جىلى جاپونيانىڭ يوكوسۋكا قالاسىنىڭ مەرى قالادا ورنالاسقان مىڭداعان اعىلشىن تىلىندە سويلەيتىن ا ق ش اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى قىزمەتكەرلەرىمەن بايلانىستى جاقسارتۋ ءۇشىن ءوزىنىڭ سيفرلىق اۆاتارىن جاسادى.

    دانيادا سينتەتيكالىق پارتيا دەپ اتالاتىن پارتيا ءتىپتى 2022 -جىلعى سايلاۋعا ءوزىنىڭ «ليدەر لارس» اتتى جي كانديداتىن ۇسىندى.

    ساراپشىلار مۇنداي جوعارى تەحنولوگيالىق قۇرالداردى سايلاۋشىلاردى الداۋ ءۇشىن قولدانىلۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    وسىعان ۇقساس وقيعالار يتاليانىڭ قورعانىس ءمينيسترى گۆيدو كروزەتتو، ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو، ايگىلى ءانشى تەيلور سۆيفت جانە اكتەر دجو روگانمەن بولعان.

    ءبىز بۇعان دەيىن ج ي تەراپيەۆت قۇجاتتاما ۋاقىتىن %40- عا دەيىن قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەگەنىن جازعانبىز.

    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
