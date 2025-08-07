بريتان پارلامەنتىندە ساياساتكەردىڭ سيفرلىق «كوشىرمەسى» وتىرۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ۇلى بريتانيادا العاش رەت ناعىز پارلامەنتشىدەن اۋمايتىن جاساندى ينتەللەكت ۇسىنىلدى، دەپ حابارلايدى Euronews.
ليدس- ساۋت-ۋەست جانە مورلي سايلاۋ وكرۋگتەرىنىڭ دەپۋتاتى، لەيبوريست مارك سيۋاردس تاۋلىك بويى سۇراقتارعا جاۋاپ بەرىپ، سايلاۋشىلارعا كومەك كورسەتەتىن جي بوتىن تانىستىردى.
- مەن ج ي سياقتى جاڭا تەحنولوگيالار دەپۋتاتتىڭ كەڭسەسى مەن ءبىز قىزمەت كورسەتەتىن قۇرامداس بولىكتەر اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋعا قالاي كومەكتەسەتىنىن زەرتتەگىم كەلەدى، - دەدى سيۋاردس.
ول تۇرعىنداردى ءوزىنىڭ «سيفرلىق ەگىزىن» سىناپ كورۋگە شاقىردى.
مۇنداعى ماقسات - سايلاۋشىلار ءوز وكرۋگتەرىندە الاڭداۋشىلىق بىلدىرەتىن جانە ساياساتقا قاتىستى سۇراقتار قويۋ ءۇشىن تاۋلىك بويى پايدالانا الاتىن قىزمەت ۇسىنۋ. ەندى دەپۋتات كەڭسەسىنە جىبەرىلگەن حابارلاماعا جاۋاپ الۋ ءۇشىن اپتالاپ كۇتۋدىڭ قاجەتى جوق.
ج ي مارك دەپۋتاتتى الماستىرمايدى، دەگەن سيۋاردس، ءوز جۇمىسىن بۇرىنعىداي ىنتامەن اتقارۋعا ۋادە بەردى.
وتكەن جىلى جاپونيانىڭ يوكوسۋكا قالاسىنىڭ مەرى قالادا ورنالاسقان مىڭداعان اعىلشىن تىلىندە سويلەيتىن ا ق ش اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى قىزمەتكەرلەرىمەن بايلانىستى جاقسارتۋ ءۇشىن ءوزىنىڭ سيفرلىق اۆاتارىن جاسادى.
دانيادا سينتەتيكالىق پارتيا دەپ اتالاتىن پارتيا ءتىپتى 2022 -جىلعى سايلاۋعا ءوزىنىڭ «ليدەر لارس» اتتى جي كانديداتىن ۇسىندى.
ساراپشىلار مۇنداي جوعارى تەحنولوگيالىق قۇرالداردى سايلاۋشىلاردى الداۋ ءۇشىن قولدانىلۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
وسىعان ۇقساس وقيعالار يتاليانىڭ قورعانىس ءمينيسترى گۆيدو كروزەتتو، ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو، ايگىلى ءانشى تەيلور سۆيفت جانە اكتەر دجو روگانمەن بولعان.
ءبىز بۇعان دەيىن ج ي تەراپيەۆت قۇجاتتاما ۋاقىتىن %40- عا دەيىن قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەگەنىن جازعانبىز.