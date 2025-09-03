ق ز
    بۇرىنعى ەڭبەك ۆيتسە-ءمينيسترى اقمادي سارباسوۆقا قانداي ايىپ تاعىلىپ وتىر

    استانا. KAZINFORM - بيىل شىلدەدە بۇرىنعى ەڭبەك جانە الەۋمەتتىك قورعاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى اقمادي سارباسوۆ قاماۋعا الىندى. Kazinform اگەنتتىگى الماتى قالاسى بويىنشا ەكونوميكالىق تەرگەۋ دەپارتامەنتىنە رەسمي ساۋال جولداپ ءىستىڭ ءمان-جايىن سۇراعان ەدى.

    Фото: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

    اتاپ ايتقاندا، ەكس- شەنەۋنىككە قاتىستى قوزعالعان قىلمىستىق ءىستىڭ مارتەبەسىن، ايىپتىڭ ءمانىن، قىلمىستىق كودەكستىڭ بابىن، بۇلتارتپاۋ شاراسىن جانە تەرگەۋ ساتىسىن ناقتىلاۋعا تىرىستىق.

    - «ەڭبەك رەسۋرستارىن دامىتۋ ورتالىعى» ا ق پرەزيدەنتى سارباسوۆ ا. ا. -عا قاتىستى قىلمىستىق كودەكستىڭ 366-بابى 3-بولىگىنىڭ 3-تارماعىندا كوزدەلگەن اسا ءىرى مولشەردە پارا الۋ فاكتىسى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ- تەكسەرۋ ءجۇرىپ جاتقانىن حابارلايمىز، - دەپ ءتۇسىندىردى دەپارتامەنتتەن.

    اتالعان باپ بويىنشا اقمادي سارباسوۆقا 12 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ، پارا مولشەرىنىڭ 60- 70 ەسەلەنگەن سوماسى كولەمىندە ايىپپۇل سالۋ، مۇلكىن تاركىلەۋ جانە بەلگىلى ءبىر لاۋازىمدى اتقارۋ نەمەسە بەلگىلى ءبىر قىزمەتپەن اينالىسۋ قۇقىعىنان ءومىر بويىنا ايىرۋ جازاسى قولدانىلۋى مۇمكىن.

    - قىلمىستىق ءىس ماتەريالدارىنا سايكەس، «ءبىرىنشى كرەديتتىك بيۋرو» ج ش س باسشىلىعى اقپاراتتىق قىزمەت كورسەتۋ كەزىندە مۇددەسىن ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن «ەڭبەك رەسۋرستارىن دامىتۋ ورتالىعى» ا ق باسشىلىعىنا جۇيەلى تۇردە زاڭسىز سىياقى بەرىپ وتىرعان، - دەگەن جاۋاپ الدىق ۆەدومستۆودان.

    ەسكە سالا كەتەيىك، اقمادي سارباسوۆ قىزمەتىنەن بيىل ساۋىردە بوساتىلدى.

    ال بيىل 1-شىلدەدە ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى ەكس- ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ۇستالعانىن راستادى.

