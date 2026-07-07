بەرىك اسىلوۆ قازاقستاننىڭ باس پروكۋرورى لاۋازىمىنا قايتا تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن بەرىك نوعاي ۇلى اسىلوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋرورى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
بەرىك اسىلوۆ 1964-جىلى دۇنيەگە كەلگەن.
1991-جىلى س. م. كيروۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن «قۇقىق تانۋ» ماماندىعى بويىنشا ءتامامداعان.
ەڭبەك جولىن پروكۋراتۋرا ورگاندارىندا باستاعان. 1992-2001-جىلدارى الماتى قالاسى الاتاۋ اۋدانى پروكۋراتۋراسىنىڭ اعا تەرگەۋشىسى، ق ر باس پروكۋراتۋراسى جانىنداعى اسا ماڭىزدى ىستەر جونىندەگى تەرگەۋشى جانە اعا تەرگەۋشى، الماتى اۆياتسيالىق كولىك پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى بولدى.
سونداي-اق باس پروكۋراتۋرانىڭ جەدەل-ىزدەستىرۋ قىزمەتىنىڭ زاڭدىلىعىن قاداعالاۋ جونىندەگى ءبولىمىن باسقاردى.
2001-2006-جىلدارى وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسى پروكۋراتۋراسىندا باسشىلىق قىزمەتتەر اتقاردى. شىمكەنت قالاسىنىڭ پروكۋرورى، وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسى پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى جانە ءبىرىنشى ورىنباسارى بولدى.
2006-جىلدان باستاپ باتىس وڭىرلىك كولىك پروكۋرورى، اقتوبە وبلىسىنىڭ پروكۋرورى قىزمەتتەرىن اتقاردى.
2010-جىلعى 28-شىلدەدە ق ر باس پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى.
2011-2017-جىلدارى الماتى قالاسىنىڭ پروكۋرورى، 2017-2019-جىلدارى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ پروكۋرورى بولدى.
2019-2022-جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس پروكۋرورىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردى.
2022-جىلعى 3-ناۋرىزدان باستاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋرورى قىزمەتىندە بولدى.
ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جارلىعىمەن 2024-جىلعى 6-مامىردا وعان 1-سىنىپتى مەملەكەتتىك ادىلەت كەڭەسشىسى سىنىپتىق شەنى بەرىلدى.
قىزمەتتىك بورىشىن ۇلگىلى اتقارعانى، زاڭدىلىقتى نىعايتۋعا، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە جانە ازاماتتاردىڭ كونستيتۋتسيالىق قۇقىقتارىن قورعاۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن ءبىرقاتار مەملەكەتتىك جانە ۆەدومستۆولىق ناگرادالارمەن ماراپاتتالعان.
ولاردىڭ قاتارىندا «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالى، 1 جانە 2-دارەجەلى «داڭق» وردەندەرى، «ءمىنسىز قىزمەتى ءۇشىن» مەدالدارى جانە باسقا دا ماراپاتتار بار.
ايتا كەتەيىك، مۋسين قارقارالى اۋدانى اكىمى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.