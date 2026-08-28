بۇرىن ءبىر ءسابىز جەسەڭىز قازىر جيىرما ءسابىز جەڭىز: قازىرگى كوكونىستە قانشا دارۋمەن بار؟
استانا. قازاقپارات - قازىر دۇكەننان قىسى-جازى جەمىس-جيدەك، كوكونىستىڭ نەشە اتاسىن تاباسىز. سوسىن ءمىن تاپپايسىز. سىرتى مۇنتازداي، جىلتىرىپ كوزدىڭ جاۋىن الىپ تۇرادى. الايدا ساپاسى قانداي؟
عالىمدار: «بۇرىن 1 ءسابىزدىڭ قۇرامىندا كەزدەسەتىن دارۋمەندەردىڭ مولشەرىنە جەتۋ ءۇشىن قازىر ونىڭ جيىرماسىن ءبىر-اق جەۋ قاجەت»، - دەيدى. ەندى قايتپەك كەرەك؟ عالىمدار نە دەيدى؟
ساپالى ءونىم الامىن دەسەڭىز، توپىراقتىڭ قۇنارلىعىن ارتتىرۋ قاجەت. بۇل - بريتانيالىق عالىمداردىڭ ايتۋى. ءبىر شاي قاسىق توپىراقتىڭ وزىندە ميللياردتاعان ميكرواعزا بولادى. ءتىپتى جەر بەتىندەگى ادام سانىنان دا كوپ. «الايدا شارۋالاردىڭ كوبى توپىراقتى ءتىرى اعزا رەتىندە مويىنداماي وتىر»، - دەيدى عالىمدار. جەردى گەربيسيد، ينسەكتيسيد جانە پەستيسيدتەرمەن ۋلايدى. ال بۇل توپىراقتاعى مينەرالداردىڭ ازايۋىنا اكەلەدى.
كەتي ۋورد، كومپانيا جەتەكشىسى:
- ادامنىڭ ميكروفلوراسىندا جۇزدەگەن پايدالى ميكرواعزا مەكەندەيدى. سول سياقتى توپىراققا دا ميكرواعزالاردى ءسىڭىرۋ قاجەت. ءبىز ادامعا ارنالعان پروبيوتيكتەردى قولدانعاننان كەيىن شارۋا قوجالىعىمىزدا كوبەلەكتەر كوبەيدى، قۇستار ۇشىپ كەلدى، جىلاندار پايدا بولدى. ميكرواعزالار كوزگە كورىنبەيدى. الايدا جوعالسا، تابيعات السىرەيدى. ال قايتا كوبەيگەندە، تىرشىلىك جاندانادى.
جەر بەتىندەگى توپىراق توزىپ بارادى. قازىردىڭ وزىندە 40 پايىزى جارامسىز. بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ەسەبى بويىنشا، بۇل كورسەتكىش 2050 -جىلعا قاراي 90 پايىزعا جەتۋى مۇمكىن. «سوندىقتان جەردى بارىنشا ايالاپ، توزدىرماي ۇقىپتى پايدالانسا نۇر ۇستىنە نۇر بولار ەدى»، - دەيدى ماماندار.
پراۆينا شريدحار، Save Soil قوزعالىسىنىڭ باس ديرەكتورى:
- بۇرىن توپىراق قۇنارلى ەدى. 100 جىل بۇرىن 1 اپەلسيننىڭ قۇرامىندا كەزدەسەتىن دارۋمەندەردىڭ مولشەرىن تۇتىنۋ ءۇشىن قازىر 10-ىن ءبىر-اق جەۋ قاجەت. الايدا بۇل مۇمكىن ەمەس. ءارى دەنساۋلىققا قاۋىپتى. ويتكەنى قانتتىڭ كوپتىگى ديابەتكە اكەلۋى مۇمكىن.
دەمەك قۇنارلى توپىراق - ساپالى ءونىم كەپىلى. سونداي-اق بۇل - كليماتتىڭ وزگەرىسىن تەجەۋدىڭ بىردەن- ءبىر جولى. ويتكەنى قۇنارلى توپىراق وسىمدىكتەردىڭ بويىندا جينالعان كومىرتەگىنى سىڭىرەدى. ال توزعانى كەرسىنشە، پارنيكتىك گاز بولەدى. «وكىنىشتىسى سول، توپىراق مۇحيتتار مەن اتموسفەرا سەكىلدى جاھاندىق دەڭگەيدە قورعالمايدى»، - دەيدى ماماندار.
24.kz