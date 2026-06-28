برۋسەللەزدەن ساقتانۋدىڭ جولدارى قانداي
ورال. KAZINFORM - برۋسەللەز -جانۋارلاردان ادامعا جۇعاتىن قاۋىپتى جۇقپالى اۋرۋ. سوندىقتان ونىڭ الدىن الۋعا ەرەكشە ءمان بەرگەن ءجون.
ب ق و سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى گۇلدانا كەرەيەۆانىڭ ءمالىم ەتكەنىندەي، دەرت كوبىنەسە اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىمەن بايلانىستا بولعاندا نەمەسە تەرميالىق وڭدەۋدەن وتپەگەن ءسۇت جانە ءسۇت ونىمدەرىن تۇتىنۋ ارقىلى جۇعادى.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، ەپيدەميولوگيالىق جاعدايدى تالداۋ ناتيجەسىندە 2026 -جىلدىڭ العاشقى 5-ايىندا 11 ادامنىڭ برۋسەللەزدى جۇقتىرعانى انىقتالدى. ال 2025 -جىلدىڭ وسى كەزەڭىندە 3 دەرەك تىركەلگەن ەدى. بۇل كورسەتكىش اۋرۋدىڭ الدىن الۋ شارالارىن كۇشەيتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن كورسەتەدى.
- برۋسەللەزدىڭ نەگىزگى بەلگىلەرىنە دەنە قىزۋىنىڭ كوتەرىلۋى، السىزدىك، تەرشەڭدىك، بۋىن جانە بۇلشىقەت اۋرۋلارى جاتادى. اۋرۋ ۇزاققا سوزىلىپ، ءتۇرلى اسقىنۋلارعا سوقتىرۋى مۇمكىن.
برۋسەللەزدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن تەك قايناتىلعان نەمەسە پاستەرلەنگەن ءسۇتتى پايدالانۋ، ءسۇت ونىمدەرىن سەنىمدى وندىرۋشىلەردەن ساتىپ الۋ قاجەت. مال كۇتىمىمەن اينالىساتىن ادامدار قورعانىش قولعاپتارى مەن ارنايى كيىمدەردى پايدالانۋى ءتيىس. سونىمەن قاتار اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىن ۋاقىتىلى ۆەتەريناريالىق تەكسەرۋدەن وتكىزۋ ماڭىزدى، - دەيدى گ. كەرەيەۆا.
ب ق و ۆەتەريناريا باسقارماسىنان الىنعان مالىمەتكە قاراعاندا، 2026 -جىلعا بەكىتىلگەن ۆەتەريناريالىق ءىس- شارالار جوسپارىنا ساي وبلىس بويىنشا 1005697 باس ءىرى قارا، 1370299 باس قوي-ەشكى، 838 باس تۇيە جانە 214 شوشقانى برۋسەللەزگە تەكسەرۋ كوزدەلگەن.
بەس ايدىڭ قورىتىندىسىمەن تەكسەرىلگەن 435135 باس ءىرى قارانىڭ 2627- ءسى اۋرۋ بولىپ شىقتى نەمەسە وبلىس بويىنشا زاقىمدانۋ كورسەتكىشى - 0,6 پايىز.
وتكەن جىلى وسى مەرزىمدە 387732 باس ءىرى قارانىڭ 2873-ىنەن اۋرۋ (0,7 پايىز) انىقتالعان ەدى.
نەگىزگى ۆەتەريناريالىق ءىس-شارالار جوسپارلى دياگنوستيكالىق زەرتتەۋلەر بولىپ ەسەپتەلەدى.
ۆەتەريناريالىق-سانيتاريالىق قاعيدالار تالاپتارىنا ساي جاسى 12 ايدان اسقان بارلىق ءىرى قارا، قوي-ەشكى مالدارى برۋسەللەزگە جىلىنا ەكى رەت (كوكتەمدە جانە كۇزدە)، تۇيەلەر - جىلىنا ءبىر رەت، شوشقالار مەن جىلقىلار اۋرۋعا كۇدىكتەنۋ بولعان كەزدە زەرتتەلەدى.
جانۋارلاردان قان سىنامالارى الىنىپ، سەرولوگيالىق ادىستەرمەن زەرتتەلەدى. برۋسەللەزگە كۇدىكتى نەمەسە وڭ ناتيجە كورسەتكەن جانۋارلار وقشاۋلانادى. قوسىمشا زەرتتەۋلەر جۇرگىزىلىپ، دياگنوز ناقتىلانادى.
ۆەتەريناريالىق-سانيتاريالىق قاعيدالارعا سايكەس برۋسەللەز انىقتالعان مال يەلەرى مەملەكەتتىك ۆەتەريناريالىق-سانيتاريالىق ينسپەكتورىنىڭ نۇسقاماسى نەگىزىندە 15 كۇنتىزبەلىك كۇننەن اسپايتىن مەرزىم ىشىندە اۋرۋ جانۋارلاردى سانيتاريالىق سويۋدى جۇزەگە اسىراتىن ءوندىرىس نىساندارىنا (ەت كومبيناتى، سويۋ پۋنكتى) تاپسىرۋى ءتيىس.
برۋسەللەزگە شالدىققان ءىرى قارا مال مەن شوشقا، تۇيە، جىلقى ەتىنىڭ ۇشاسى مەن اعزالارىندا پاتولوگيالىق وزگەرىستەر بولماعان كەزدە ەت 12 ساعات مۇزداتقىشتا تۇرعاننان كەيىن شەكتەۋسىز پايدالانۋعا بولادى.
اۋرۋ قوي مەن ەشكىنى سانيتاريالىق سويۋدان الىنعان ەت پىسىرىلگەن شۇجىقتارعا نەمەسە كونسەرۆىلەرگە قايتا وڭدەلەدى جانە مال يەسىنە جەرگىلىكتى بيۋدجەت ەسەبىنەن ەت ءونىمىنىڭ ءار كيلوگرامىنا ورتاشا ايلىق نارىقتىق قۇنىنىڭ 30 پايىزى مولشەرىندە وتەماقى تولەنەدى.
- برۋسەللەزدىڭ الدىن الۋدىڭ شارالارىنىڭ ءبىرى - جەكە گيگيەنانى ساقتاۋ. شيكى ءسۇت پەن ودان جاسالعان ونىمدەردى پايدالانباۋ، ەتتى تولىق ءپىسىرۋ قاجەت. برۋسەللەزبەن اۋىرعان مالداردى جانە ولاردىڭ ينفەكسيا جۇقتىرۋ قاۋپى جوعارى تولدەرىن ۆەتەريناريالىق تالاپتارعا سايكەس وقشاۋلاپ، جويعان ابزال. اتالىق مالداردى برۋسەللەزگە توقسان سايىن جۇيەلى تۇردە زەرتتەۋ كەرەك، - دەلىنگەن ۆەتەريناريا باسقارماسى ۇسىنعان جاۋاپتا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن باتىس قازاقستاندا سىناما الىنعان 94 ءونىمنىڭ 31- ءى تالاپقا ساي بولماي شىققانىن جازعان ەدىك.