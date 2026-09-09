«بۇركىتشى» فيلمى كورەرمەنگە جول تارتادى
استانا. قازاقپارات - الماتىدا «بۇركىتشى» فيلمىنىڭ تۇساۋكەسەرى ءوتتى. بۇل - ەلىمىزدە العاش رەت dark-تريللەر جانرىندا تۇسىرىلگەن تۋىندى. كارتينادا قازىرگى قوعامنىڭ الەۋمەتتىك جانە ادامگەرشىلىك ماسەلەلەرى قوزعالادى. سيۋجەت قىلمىستىق ءىستى تەرگەۋ توڭىرەگىندە ءوربيدى.
وقيعا بارىسىندا اۋىلداعى بۇركىتشى مەن پوليتسيا قىزمەتكەرى جۇمباق جايتتاردى اشۋعا كىرىسەدى. فيلمنىڭ ءتۇسىرىلىمى الماتى وبلىسىندا ءوتتى. كارتينا - جاس رەجيسسەر قۋانىش ستاحانوۆتىڭ شىعارماشىلىق جۇمىسى. باستى رولدەردى زارينا كارمەن جانە بەرىك ايتجانوۆ سومدادى. فيلم شاكەن ايمانوۆ اتىنداعى «قازاقفيلم» ۇلتتىق كينوستۋدياسى» بازاسىندا مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ تاپسىرىسى بويىنشا ءتۇسىرىلدى. تۋىندى 10-قىركۇيەكتەن باستاپ ەلىمىزدىڭ كينوتەاترلارىندا كورەرمەنگە جول تارتادى.
قۋانىش ستاحانوۆ، رەجيسسەر:
- بۇركىتشىلىك ونەردى كورسەتۋ ءۇشىن بىزگە ارنايى كەڭەسشى كومەكتەستى. ونىڭ اتى - ارمان. ول - ەلىمىزدەگى ەڭ ۇزدىك بۇركىتشىلەردىڭ ءبىرى، قازاقستان چەمپيونى. قۇستاردى دا ارماننىڭ ءوزى باپتادى. ءتۇسىرىلىم كەزىندە بىزدە ەكى بۇركىت بولدى. ولار ءبىر- ءبىرىن الماستىرىپ وتىردى. ءبىر بۇركىت شارشاعان كەزدە، ەكىنشىسىن تۇسىردىك.
زارينا كارمەن، اكتريسا:
- ايتىلاتىن وقيعا وتە اۋىر، نەگىزى. دەسە دە ەندى بۇل پوليتسيا قىزمەتكەرى بولعاننان كەيىن بەلگىلى ءبىر ءوزىنىڭ ماماندىعىنا ساي ەرەكشەلىكتەرى بولادى. سوندىقتان ءتۇسىرىلىم الاڭىندا دا سول ماماندىق يەسى بولدى. ءجۇرىس-تۇرىسى، سويلەگەن ءسوزى، مامانداندىرىلعان سوزدەر دەگەن سياقتى.
24.kz