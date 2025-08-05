برازيليانىڭ ەكس-پرەزيدەنتى جاير بولسونارۋ ءۇي قاماققا الىندى
استانا. KAZINFORM - برازيليا جوعارعى سوتى ەلدىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى جاير بولسونارۋدى ءۇي قاماققا الۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. وعان ادىلەت جۇيەسىنە قىسىم جاساۋعا تىرىستى دەگەن ايىپ تاعىلىپ وتىر. بۇل تۋرالى DW باسىلىمى حابارلايدى.
بولسونارۋ برازيليا قالاسىنداعى ءوز ۇيىندە ءۇي قاماقتا بولادى. وعان ۇيالى تەلەفونداردى قولدانۋعا تىيىم سالىنعان جانە تەك شەكتەۋلى ادامدار توبىمەن عانا سويلەسۋگە رۇقسات ەتىلگەن. جوعارعى سوت سۋدياسى الەكساندر دي موراەس قابىلداعان شەشىم سوتتىڭ رەسمي سايتىندا جاريالاندى.
سۋديانىڭ ايتۋىنشا، 3 -تامىز كۇنى بولسونارۋ ينتەرنەت ارقىلى ءوز جاقتاستارىنا ۇندەۋ جاساپ، الەۋمەتتىك جەلىلەردى پايدالانۋعا سالىنعان تىيىمدى بۇزعان. ول بۇل ارەكەتتى ۇلدارىنىڭ تەلەفوندارى ارقىلى ىسكە اسىرعان. سۋديا بۇل جاعدايدى ادىلەت جۇيەسىنە قىسىم كورسەتۋ ارەكەتى رەتىندە باعالادى.
قازىرگى تاڭدا 70 جاستاعى بولسونارۋعا 2022 -جىلعى پرەزيدەنت سايلاۋىنداعى جەڭىلىستەن كەيىن، قازىرگى پرەزيدەنت لۋيس يناسيۋ لۋلا دا سيلۆانىڭ ۇكىمەتىن قۇلاتۋعا باعىتتالعان استىرتىن ارەكەتكە قاتىسى بار دەگەن ايىپ تاعىلىپ وتىر. 2023 -جىلدىڭ 8 -قاڭتارىندا بولسونارۋدىڭ جاقتاستارى لۋلا قىزمەتىنە كىرىسكەننەن كەيىن كوپ ۇزاماي كونگرەسس، جوعارعى سوت جانە پرەزيدەنت سارايىنا باسىپ كىرگەن بولاتىن.
ءوز كەزەگىندە بولسونارۋ بارلىق ايىپتاۋلاردى جوققا شىعارىپ كەلەدى.
19 -شىلدەدە وعان ەلەكتروندى بىلەزىك تاعىلىپ، تۇنگى ۋاقىتتا ۇيدە بولۋ جانە الەۋمەتتىك جەلىلەردى قولدانباۋ مىندەتتەلگەن ەدى.
ال 30 -شىلدەدە ا ق ش بيلىگى سۋديا الەكساندر دي موراەسكە قارسى سانكسيا ەنگىزدى. ونى بولسونارۋعا قاتىستى ساياسي قۋدالاۋعا جول بەردى دەپ ايىپتادى.
بۇدان بۇرىن برازيليانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى جاير بولسونارۋ ەل استاناسى برازيليادا ورنالاسقان اۋرۋحانادا ىشەگىنە وتا جاساتقانى حابارلاندى.