برازيليانىڭ ەكس-پرەزيدەنتى بولسونارۋ 27 جىلعا سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن برازيليانىڭ ەكس-پرەزيدەنتى جاير بولسونارۋ 27 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى، دەپ حابارلايدى BBC.
برازيليانىڭ جوعارعى سوتىنداعى سۋديالار القاسى بولسونارۋدى 2022 -جىلعى سايلاۋدا جەڭىلگەننەن كەيىن اسكەري توڭكەرىس جاساۋعا ارەكەت ەتتى دەپ تانىعاننان كەيىن كوپ ۇزاماي ۇكىم شىعاردى.
بولسونارۋدىڭ ادۆوكاتتارى ۇكىمدى «ابسۋردتىق دەڭگەيدە» دەپ اتاپ، «حالىقارالىق دەڭگەيدە» شاعىمدانۋعا ۋادە بەردى.
جوعارعى سوتتىڭ بەس سۋدياسىنىڭ تورتەۋى 70 جاستاعى بولسونارۋدى 2022 -جىلعى سايلاۋدا سولشىل قارسىلاسى لۋيس يناسيو لۋلا دا سيلۆادان جەڭىلىپ قالعاننان كەيىن ءوز بيلىگىن ساقتاپ قالۋ ءۇشىن قاستاندىق جاساۋعا ارەكەتتەندى دەپ ايىپتادى. سۋديالار ەكس- پرەزيدەنت اسكەردەن جەتكىلىكتى قولداۋ الا الماعانىمەن، ونىڭ ارەكەتى بولسونارۋ جاقتاستارىنىڭ 2023 -جىلدىڭ 8- قاڭتارىندا ۇكىمەتتىك عيماراتتارعا باسىپ كىرۋىمەن اياقتالعانىن ايتتى.
سۋديالاردىڭ ءبىرى بولسونارۋدى اقتادى. ءبىراق ەكس-پرەزيدەنتتىڭ ىسىنە باعا بەرۋ ءۇشىن كوپشىلىكتىڭ داۋىسى جەتكىلىكتى بولدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، سوت بولسونارۋدى بيلىكتى باسىپ الماق بولدى دەپ ايىپتادى.