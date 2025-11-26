برازيليانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى تۇرمەدەگى 27 جىلدىق جازاسىن وتەي باستادى
استانا. KAZINFORM - برازيليانىڭ جوعارعى سوتى بۇرىنعى پرەزيدەنت جاير بولسونارۋعا مەملەكەتتىك توڭكەرىس جاساۋ ءىسى بويىنشا تۇرمە جازاسىن وتەۋدى بۇيىردى، دەپ حابارلايدى BBC.
27 جىل ءۇش ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان بولسونارۋ جازاسىن ەل استاناسى برازيلياداعى فەدەرالدىق پوليتسيا شتاب-پاتەرىنىڭ اۋماعىندا وتەيدى، ول مۇندا وتكەن اپتادا جەتكىزىلگەن. 70 جاستاعى بولسونارۋ تەلەديدار، شاعىن توڭازىتقىش جانە كونديسيونەرمەن جابدىقتالعان 12 شارشى مەترلىك شاعىن كامەرادا ۇستالادى.
بۇعان دەيىن جوعارعى سوت ونىڭ سوتتالۋىنا قارسى شاعىمدى قاناعاتتاندىرماي، ۇكىمدى سوڭعى دەپ تاپقان بولاتىن.
ەسكە سالا كەتسەك، قىركۇيەكتە برازيليانىڭ جوعارعى سوتىنداعى سۋديالار القاسى بولسونارۋدى 2022 -جىلعى سايلاۋدا جەڭىلگەننەن كەيىن اسكەري توڭكەرىس جاساۋعا ارەكەت ەتتى دەپ تانىعاننان سوڭ كوپ ۇزاماي ۇكىم شىعاردى.
برازيليانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى (2019- 2022) جاير بولسونارۋ مەملەكەتتىك توڭكەرىسكە قاتىستى ءىس بويىنشا 27 جىلعا سوتتالىپ، بۇل شەشىمگە اپەللياتسيا بەرىپ، ءۇيقاماقتا بولعان كەزىندە ۇستالدى.
وسىدان بۇرىن جاير بولسونارۋعا تەرىنىڭ قاتەرلى ىسىگى دياگنوزى قويىلعانى انىقتالدى.