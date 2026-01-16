برازيليالىق قورعاۋشى «قايرات» قۇرامىنا قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - «قايرات» فۋتبول كلۋبى برازيليالىق قورعاۋشى لۋكاس افريكومەن كەلىسىمشارتقا قول قويىلعانىن حابارلادى.
فۋتبول كلۋبىنىڭ مالىمەتىنشە، كەلىسىم 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن جارامدى.
- لۋكاس افريكو 30 جاستا. ورتالىق قورعاۋشى پوزيتسياسىندا وينايدى. بويى - 188 س م، سالماعى - 85 كەلى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
لۋكاس ەنريكە دا سيلۆا سان- پاۋلۋ قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن.
كاسىبي مانسابىن 2015 -جىلى گۋاراليۋستاعى «فلامەنگو» كلۋبىندا باستاعان.
كەيىن «سانتوس» پەن «لوندرينا» سىندى تانىمال برازيليالىق كلۋبتاردىڭ نامىسىن قورعادى.
2018 -جىلى ەۋروپاعا اۋىسىپ، پورتۋگاليا چەمپيوناتىندا «ماريتيمۋ» مەن «ەشتوريل» قۇرامىندا بىرنەشە ماۋسىم ونەر كورسەتتى.
2023 -جىلى ءازىربايجاننىڭ «گابالا» كلۋبىندا ويناپ، كەيىن پورتۋگالياعا ورالىپ، «فارەنسە» كلۋبىمەن كەلىسىمشارت جاساستى.
پورتۋگاليانىڭ جوعارى ديۆيزيونىندا جالپى 75 ماتچ وتكىزىپ، ءۇش گول سوقتى.
برازيليالىق قورعاۋشىنىڭ سوڭعى كلۋبى تۇركيانىڭ ءبىرىنشى ليگاسىندا ونەر كورسەتەتىن «ۆان سپور» بولدى. وندا 11 ماتچ وتكىزدى.