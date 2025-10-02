بۋراك ءوزچيۆيتتىڭ اقتاۋدا جانكۇيەرلەرىمەن كەزدەسۋى دۇربەلەڭ تۋعىزدى
اقتاۋ. KAZINFORM - تۇرىكتىڭ اتاقتى اكتەرى بۋراك وزچيۆيت اقتاۋلىقتارمەن وتكەن كەزدەسۋدەن كەيىن زالدان قىزمەتتىك ەسىك ارقىلى سىتىلىپ شىعۋعا ءماجبۇر بولدى.
بۋراك وزچيۆيت بۇگىن جانكۇيەرلەرىمەن كەزدەسۋ وتكىزىپ، شىعارماشىلىعى مەن جەكە ءومىرى، الداعى جوسپارلارى تۋرالى سۇراقتارعا جاۋاپ بەردى. سونىمەن قاتار، شەتەلدىك جۇلدىزعا سىيلىقتار تارتۋ ەتىلدى. كەزدەسۋ شامامەن ءبىر جارىم ساعاتقا سوزىلدى.
الايدا، كەزدەسۋ اياقتالعاندا كۇزەتشىلەرگە اكتەردى زالدان الىپ شىعۋ قيىنعا سوقتى. الەمدىك جۇلدىزبەن جەكە فوتوعا تۇسۋگە تىرىسقان تۇرعىندار اكتەردى جان-جاعىنان قىسىپ، تاپتاپ كەتە جازدادى. كۇزەتشىلەرگە بۋراكتى قايتادان ىشكە كىرگىزىپ، عيماراتتىڭ باسقا ەسىگىنەن شىعارۋعا تۋرا كەلدى.
بۇعان دەيىن، اتاقتى تۇرىك اكتەرى بۋراك ءوزچيۆيتتىڭ اقتاۋعا نەگە كەلگەنىن جازعان بولاتىنبىز.
ايتا كەتەيىك، بۋراك وزچيۆيت «وسمان يمپەرياسى»، «قارا سيەۆدا»، «كەرەمەت عاسىر» تەلەحيكايالارىمەن تانىمال.
اۆتور
اياگوز ءىزباساروۆا