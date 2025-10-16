بەنزين مەن تاريف باعاسىنا موراتوري ەنگىزىلىپ، يپوتەكا كولەمى ۇلعايادى - ۇكىمەت
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ۇكىمەت مۇشەلەرىنىڭ، باسقا دا مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ۇيىمدار باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن مەملەكەت باسشىسىنىڭ ازاماتتار مۇددەسى ءۇشىن ەكونوميكالىق رەفورمالار باعدارلاماسىن جۇزەگە اسىرۋدى رەتكە كەلتىرۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىن ورىنداۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەڭەس وتكىزدى.
بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت تاپسىرماسى بويىنشا ۇكىمەت ماكروەكونوميكالىق تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ جانە ەكونوميكالىق رەفورمالاردىڭ تەرىس سالدارىن بارىنشا ازايتۋ باعىتىندا شارالار قابىلداپ جاتىر.
جيىن قورىتىندىسى بويىنشا كەلەسىدەي شەشىمدەر قابىلداندى.
ءبىرىنشى.
بيىلعى 16-قازاننان باستاپ ينفلياتسيا دەڭگەيى تۇراقتانعانعا دەيىن اي-92 ماركالى بەنزين مەن ديزەل وتىنى باعاسىن ودان ءارى كوتەرۋگە موراتوري ەنگىزىلەدى.
پرەمەر-مينيستر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنە باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىمەن جانە ءوڭىر اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسىپ، ءتيىستى قاداعالاۋ جۇرگىزۋدى، سونداي-اق ىشكى نارىقتى ج ج م- مەن ۇزدىكسىز قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قاجەتتى شارالار قابىلداۋدى تاپسىردى.
ەكىنشى.
بيىلعى 16-قازاننان باستاپ بارلىق تۇتىنۋشى توبى ءۇشىن كوممۋنالدىق قىزمەتتەر تاريفتەرىن كوتەرۋ 2026-جىلدىڭ 1-توقسانىنىڭ سوڭىنا دەيىن توقتاتىلادى. تاريفتەردىڭ ءوسۋىن تەجەۋ تابيعي مونوپوليالار سۋبەكتىلەرىنىڭ وپەراتسيالىق شىعىستارىن وڭتايلاندىرۋ ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلەدى. بۇل رەتتە ت ك ش جۇيەسى نىساندارىندا جوسپارلانعان بارلىق جوندەۋ جۇمىسى بەلگىلەنگەن مەرزىمدە اياقتالۋى ءتيىس. ايتا كەتۋ كەرەك، حالىقتىڭ الەۋمەتتىك جاعىنان وسال توپتارى ءۇشىن تۇرعىن ءۇي كومەگىن كورسەتۋ تەتىگى قولدانىلادى.
الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى باعاسىنىڭ وسۋىنە جول بەرمەۋ ءۇشىن وتاندىق اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەردى قارجىلاندىرۋ كولەمىن ەكى ەسە ۇلعايتۋ ارقىلى تۇراقتاندىرۋ قورلارىنىڭ جۇمىسىنا قوسىمشا سەرپىن بەرىلەدى، بۇل ءوز كەزەگىندە ءا م ا ت ساناتىنا جاتاتىن ونىمدەر باعاسىنىڭ تومەندەۋىنە اكەلەدى.
دەلدالدىق سحەمالاردى جانە ساۋدا ۇستەمەلەرىن اسىرا قوسۋ فاكتىلەرىن انىقتاۋ جونىندەگى وڭىرلىك كوميسسيالار جۇمىسىن كۇشەيتۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى.
ءۇشىنشى.
جاڭا سالىق كودەكسىنىڭ شاعىن جانە ورتا بيزنەس قىزمەتىنە تەرىس اسەرىن ازايتۋ ماقساتىندا وڭايلاتىلعان دەكلاراتسيا نەگىزىندەگى ارنايى سالىق رەجيمىن قولدانۋعا سالىناتىن باسى ارتىق شەكتەۋلەردى الىپ تاستاۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. تىيىم سالىنعان تىزىمدە، قولدانىستاعى زاڭناماداعىداي، تەك 44 قىزمەت ءتۇرى ساقتالادى.
ودان بولەك، 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋ «تازا پاراقتان» جۇرگىزىلەدى، بۇل ميكرو جانە شاعىن بيزنەسكە قاتىستى كەلەسى جايتتاردى كوزدەيدى:
- سالىقتىق تەكسەرۋلەر الىنىپ تاستالادى؛
- كامەرالدىق باقىلاۋ الىنىپ تاستالادى؛
- سوت ورگاندارىنا مامىلەلەردى جارامسىز دەپ تانۋ تۋرالى تالاپ-ارىز بەرۋ توقتاتىلادى؛
- سوت ورگاندارىنا تىركەۋدى، قايتا تىركەۋدى جارامسىز دەپ تانۋ تۋرالى تالاپ-ارىز بەرۋ توقتاتىلادى.
سالىقتار مەن تولەمدەر بويىنشا سالىنعان ءوسىمپۇلدار مەن ايىپپۇلدار 2026-جىلدىڭ 1-ساۋىرىنە دەيىن نەگىزگى قارىز وتەلگەن جاعدايدا جويىلادى.
ق ق س بويىنشا ەسەپكە قويۋ شەگىنەن اسقان سالىق تولەۋشىلەر اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلمايدى. سونداي-اق سالىق تولەۋشىلەر ءۇشىن سالىق جانە ادىلەت ورگاندارىندا كامەرالدىق جانە سالىقتىق تەكسەرۋلەر جۇرگىزبەي-اق، وڭايلاتىلعان تارتىپپەن ەسەپتەن شىعارۋ ناۋقانى وتكىزىلەدى.
بۇل جاڭا سالىق كودەكسىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزۋگە جانە سالىق تولەۋشىلەر ءۇشىن سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋدى جەڭىلدەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ءتورتىنشى.
بازالىق مولشەرلەمەنىڭ كوتەرىلۋىنە بايلانىستى ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر تاراپىنان يپوتەكالىق باعدارلامالار بويىنشا ۇسىنىستاردىڭ قىسقارۋى اياسىندا تۇرعىن ءۇي-قۇرىلىس جيناق جۇيەسىن قولداۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.
سوعان سايكەس، حالىق ءۇشىن يپوتەكالىق نەسيە كولەمى ەكى ەسە ۇلعايادى، بۇل تۇرعىن ۇيگە قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
اتالعان شارا قولدانىستاعى «ناۋرىز» جانە «ناۋرىز-جۇمىسكەر» باعدارلامالارى ارقىلى نەسيەلەۋ كولەمىن 500 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن ۇلعايتۋ جولىمەن جۇزەگە اسىرىلادى.
سونىمەن قاتار سۇرانىسقا يە «اسكەري باسپانا» باعدارلاماسى قايتا ىسكە قوسىلادى، ول جىل سايىن كەمىندە جەتى مىڭ اسكەري قىزمەتشىنىڭ وتباسىنا جاڭا ۇيدەن بولەك، قايتالاما نارىقتان دا پاتەر ساتىپ الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قۇرىلىس كومپانيالارىمەن وسى باعدارلامالار شەڭبەرىندە سالىناتىن تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى بويىنشا وفتەيك-كەلىسىمشارتتار جاسالادى. بۇل رەتتە قۇرىلىس سالۋشىلار ءۇش جىلعا باعانى وزگەرتپەي ۇستاپ تۇرۋ بويىنشا قارسى مىندەتتەمەلەر قابىلدايدى.
بەسىنشى.
وتاندىق اۆتووندىرۋشىلەر مەن ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر حالىقتىڭ جەڭىل اۆتوكولىك ساتىپ الۋىن قارجىلاندىرۋ باعدارلامالارىن ودان ءارى جالعاستىرادى.
جەكە تۇلعالارعا جەڭىل اۆتوكولىك ساتىپ الۋ بويىنشا ليزينگ تەتىگى ەنگىزىلەدى. بۇل ازاماتتاردىڭ اۆتوكولىك ساتىپ الۋ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋگە باعىتتالعان.
ودان بولەك، «بايتەرەك» حولدينگىنە قىسقا مەرزىمدە شاعىن جانە ورتا بيزنەستى قولداۋدىڭ قوسىمشا شارالارى بويىنشا ۇسىنىستار بەرۋ تاپسىرىلدى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت جۇرگىزىپ وتىرعان رەفورمالار ەلىمىزدىڭ ۇزاق مەرزىمدى تۇراقتى ەكونوميكالىق ءوسۋىن قامتاماسىز ەتۋگە، ەكونوميكادا بازالىق نارىق قاعيداتتارىن تەرەڭ ورنىقتىرۋعا باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى. بۇل رەتتە ۇكىمەت ەكونوميكالىق دامۋدىڭ نەگىزگى كورسەتكىشى رەتىندە قاراستىرا وتىرىپ، مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءاربىر قازاقستاندىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ قاجەتتىگى تۋرالى نۇسقاۋلارىن قاتاڭ ۇستانادى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت بەكتەنوۆكە ۇكىمەتتىڭ ەكونوميكالىق باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋعا قاتىستى تاپسىرما بەرگەن ەدى.