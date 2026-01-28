بەنزين باعاسىنىڭ كۇرت وسۋىنە جول بەرمەيمىز - ەنەرگەتيكا ءمينيسترى
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ جانار- جاعارماي باعاسىنىڭ قىمباتتاۋ ىقتيمالدىعىنا پىكىر ءبىلدىردى.
- موراتوري جاريالانعان كەزدە باعا ءوسىمىن توقتاتتىق، توسقاۋىل قويدىق. نارىقتىق تەتىكتەردى ەرىكتى تۇردە توقتاتتىق. ەگەر، 31- ناۋرىزدان كەيىن ۇكىمەت جانار- جاعارماي قۇيۋ ستانسالارىنىڭ قىزمەتىن قايتادان ارالاسپاۋ تۋرالى شەشىم قابىلداسا جانە نارىق جۇمىس ىستەسە، وندا ىشكى سۇرانىس پەن ىشكى ۇسىنىس باعا بەلگىلەۋدى دامىتۋدىڭ مۇنان ارعى شارتتارىنا ىقپال ەتەدى، - دەدى ول.
ەرلان اقكەنجەنوۆ ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى 2025 -جىلدىڭ 1-اقپانىنان باستاپ جانار- جاعارماي نارىعىن رەتتەۋمەن اينالىسپايتىنىن باسا ايتتى.
- ءبىز باعانىڭ كۇرت وسىمىنە جول بەرمەيمىز. مۇنىڭ ءبارى ەكونوميكامىزدىڭ قازىرگى جاعدايىنا جاۋاپ بەرەتىن بولادى، - دەدى مينيستر.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وتكەن جىلدىڭ 16-قازانىنان باستاپ ينفلياتسيا دەڭگەيى تۇراقتانعانعا دەيىن ا ي-92 ماركالى بەنزين مەن ديزەل وتىنى باعاسىن ودان ءارى كوتەرۋگە موراتوري ەنگىزىلگەن ەدى.