    11:51, 28 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    بەنزين باعاسىنىڭ كۇرت وسۋىنە جول بەرمەيمىز - ەنەرگەتيكا ءمينيسترى

    استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ جانار- جاعارماي باعاسىنىڭ قىمباتتاۋ ىقتيمالدىعىنا پىكىر ءبىلدىردى.

    Ақкенженов
    Фото: Ҳукумат

    - موراتوري جاريالانعان كەزدە باعا ءوسىمىن توقتاتتىق، توسقاۋىل قويدىق. نارىقتىق تەتىكتەردى ەرىكتى تۇردە توقتاتتىق. ەگەر، 31- ناۋرىزدان كەيىن ۇكىمەت جانار- جاعارماي قۇيۋ ستانسالارىنىڭ قىزمەتىن قايتادان ارالاسپاۋ تۋرالى شەشىم قابىلداسا جانە نارىق جۇمىس ىستەسە، وندا ىشكى سۇرانىس پەن ىشكى ۇسىنىس باعا بەلگىلەۋدى دامىتۋدىڭ مۇنان ارعى شارتتارىنا ىقپال ەتەدى، - دەدى ول.

    ەرلان اقكەنجەنوۆ ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى 2025 -جىلدىڭ 1-اقپانىنان باستاپ جانار- جاعارماي نارىعىن رەتتەۋمەن اينالىسپايتىنىن باسا ايتتى.

    - ءبىز باعانىڭ كۇرت وسىمىنە جول بەرمەيمىز. مۇنىڭ ءبارى ەكونوميكامىزدىڭ قازىرگى جاعدايىنا جاۋاپ بەرەتىن بولادى، - دەدى مينيستر.

    ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وتكەن جىلدىڭ 16-قازانىنان باستاپ ينفلياتسيا دەڭگەيى تۇراقتانعانعا دەيىن ا ي-92 ماركالى بەنزين مەن ديزەل وتىنى باعاسىن ودان ءارى كوتەرۋگە موراتوري ەنگىزىلگەن ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
