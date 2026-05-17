BMW باسشىسى كومپانيادا 35 جىل جۇمىس ىستەگەننەن كەيىن وتستاۆكاعا كەتتى
BMW نەمىس اۆتوكونسەرنى باسشىلىقتى وزگەرتتى. 2019 -جىلدان بەرى كومپانيانى باسقارىپ كەلە جاتقان وليۆەر سيپسە باس ديرەكتور قىزمەتىنەن كەتتى.
BMW كومپانياسىنىڭ سايتىندا حابارلانعانداي، ونىڭ ورنىنا ميلان نەدەلكوۆيچ تاعايىندالدى. باسشىلىق اۋىسۋى تۋرالى شەشىم 2025 -جىلدىڭ سوڭىندا-اق رەسمي تۇردە جاريالانعان، سوندىقتان بۇل وزگەرىس الدىن الا جوسپارلانعان جانە توسىن جاعدايسىز جۇزەگە استى.
وليۆەر سيپسەنىڭ BMW- دەگى مانسابى 1991 -جىلى تاعىلىمدامادان (ستاجيروۆكادان) باستالعان. وتىز جىلدان استام ۋاقىت ىشىندە ول كورپوراتيۆتىك مانساپتىڭ بارلىق نەگىزگى كەزەڭدەرىنەن ءوتىپ، الەمدەگى ەڭ ءىرى اۆتووندىرۋشىلەردىڭ ءبىرىنىڭ باسقارۋ دەڭگەيىنە دەيىن كوتەرىلدى.
ونىڭ باس ديرەكتور رەتىندەگى كەزەڭى الەمدىك اۆتوموبيل ونەركاسىبى ءۇشىن كۇردەلى ۋاقىتتا ءوتتى.
ول BMW باسقارعان كەزەڭدە COVID-19 پاندەمياسى، جاھاندىق جارتىلاي وتكىزگىش (چيپ) تاپشىلىعى جانە نارىقتىڭ ەلەكتر كولىكتەرىنە جەدەل اۋىسۋى سياقتى قيىندىقتارعا تاپ بولدى. سوعان قاراماستان، كومپانيا تۇراقتى تابىستى ساقتاپ قالا الدى.
سيپسەنىڭ جۇمىسىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - ەلەكتر كولىگىنە كوشۋ ستراتەگياسى بولدى. كەيبىر باسەكەلەستەردەن ايىرماشىلىعى، BMW ىشتەن جانۋ قوزعالتقىشتارىنان تولىق باس تارتپاي، ارالاس ءتاسىلدى تاڭدادى: ەلەكتر كولىكتەرىن، گيبريدتەردى جانە بەنزين مەن ديزەلمەن جۇرەتىن كولىكتەردى قاتار دامىتتى.
ول بىرنەشە رەت تەك ەلەكتر كولىگىنە تولىق كوشۋ يدەياسىن سىنعا العان. 2025 -جىلدىڭ كوكتەمىندە اكسيونەرلەرگە بەرگەن مالىمدەمەسىندە تەك ءبىر تەحنولوگياعا سۇيەنۋ سالا ءۇشىن قاتە شەشىم بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان.
سالا وكىلدەرى سيپسەنىڭ كەتۋىنە رەاكسيا ءبىلدىرىپ ۇلگەردى. Mercedes-Benz باس ديرەكتورى ولا كاللەنيۋس BMW باسشىسى مەن ونىڭ كومانداسىنىڭ كاسىبي ديالوگى جانە ءادىل باسەكەلەستىگىن ءارقاشان باعالايتىنىن اتاپ ءوتتى.
بيىل اقپان ايىندا كابەلدەردىڭ دۇرىس سالىنباۋىنا بايلانىستى BMW كونسەرنى بۇكىل الەم بويىنشا 330 مىڭعا جۋىق كولىكتى قايتارىپ الۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. اقاۋ كولىكتىڭ ورتەنۋىنە اكەلۋى مۇمكىن.