بەلگيادا TRUMP اتتى ساياسي پارتيا قۇرىلدى
بريۋسسەل. KAZINFORM - بەلگيادا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ قۇرمەتىنە اتالعان TRUMP اتتى وڭشىل ساياسي پارتيا قۇرىلدى. بۇل تۋرالى ەۋروپالىق Politico باسىلىمى حابارلادى، دەپ جازدى تاسس اگەنتتىگى.
پارتيانىڭ اتاۋىنىڭ اببريەۆياتۋراسى فرانسۋز تىلىندە Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes دەپ جازىلادى جانە قازاق تىلىنە اۋدارعاندا «پوپۋليستىك قوزعالىستار وداعى ءۇشىن بىرىككەندەر» دەگەن ماعىنانى بىلدىرسە كەرەك.
پارتيانىڭ نەگىزىن قالاۋشى سالۆاتورە نيكوترا ترامپتى «پوپۋليزمنىڭ ابسوليۋتتى سيمۆولى» دەپ اتاپ، «ول ءبىزدىڭ كوزقاراسىمىز بەن ۇستانىمدارىمىزدى تولىق بەينەلەيدى» دەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، TRUMP - «الەۋمەتتىك باعىتتاعى وڭشىل-پوپۋليستىك پارتيا».
نيكوترانىڭ مالىمدەۋىنشە، پارتيا بەلگياداعى فەدەرالدىق دەڭگەيدەگى سايلاۋلارعا، سونداي-اق 2029 -جىلعى ەۋروپارلامەنت سايلاۋىنا قاتىسۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بەلگيادا جالپى ۇلتتىق ەرەۋىل وتكەنىن جازدىق.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا