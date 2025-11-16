ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:44, 16 - قاراشا 2025 | GMT +5

    بەلگيا قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى ماتچقا قاتىستى ءوز ءۋاجىن ايتتى

    استانا. KAZINFORM — بەلگيا ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى رۋدي گارسيا قازاقستان كومانداسىمەن وتكەن 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ ماتچىنىڭ ناتيجەسىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى. اتالعان ويىن 1:1 ەسەبىمەن تەڭ اياقتالدى.

    Главный тренер сборной Бельгии объяснил причины сложного матча в Астане
    Фото: Sports24.kz

    باپكەردىڭ ايتۋىنشا، ونىڭ كومانداسى ويلاعاننان الدەقايدا كۇشتى قارسىلىققا تاپ بولعان.

    گارسيانىڭ سوزىنشە، بەلگيا استاناعا الدىن الا ويلاستىرىلعان تاكتيكامەن كەلگەن.

    - ءبىز ماتچقا مۇقيات دايىندالدىق جانە ويىندا قولداناتىن ناقتى جوسپارىمىز بولدى. ەكىنشى تايمدا ءبىزدىڭ تاكتيكالىق ويلارىمىزدىڭ ءبىر بولىگىن بايقاۋعا بولاتىن ەدى. ءبىراق قازاقستان قاقپاشىسى كەرەمەت وينادى، جەكە العىس ايتۋعا تۇرارلىق، - دەدى مامان.

    گارسيا ويىننىڭ وتە تارتىستى وتكەنىن جانە ماتچ بارىسىندا كومانداسىنا ارەكەتتەرىن قايتا-قايتا تۇزەتۋگە تۋرا كەلگەنىن اتاپ ءوتتى.

    ىرىكتەۋ ناتيجەسىندە قازاقستان 8 ۇپاي جيناپ، J توبىندا ءتورتىنشى ورىن الدى.

    تەگ:
    سپورت
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار