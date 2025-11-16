بەلگيا قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى ماتچقا قاتىستى ءوز ءۋاجىن ايتتى
استانا. KAZINFORM — بەلگيا ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى رۋدي گارسيا قازاقستان كومانداسىمەن وتكەن 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ ماتچىنىڭ ناتيجەسىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى. اتالعان ويىن 1:1 ەسەبىمەن تەڭ اياقتالدى.
باپكەردىڭ ايتۋىنشا، ونىڭ كومانداسى ويلاعاننان الدەقايدا كۇشتى قارسىلىققا تاپ بولعان.
گارسيانىڭ سوزىنشە، بەلگيا استاناعا الدىن الا ويلاستىرىلعان تاكتيكامەن كەلگەن.
- ءبىز ماتچقا مۇقيات دايىندالدىق جانە ويىندا قولداناتىن ناقتى جوسپارىمىز بولدى. ەكىنشى تايمدا ءبىزدىڭ تاكتيكالىق ويلارىمىزدىڭ ءبىر بولىگىن بايقاۋعا بولاتىن ەدى. ءبىراق قازاقستان قاقپاشىسى كەرەمەت وينادى، جەكە العىس ايتۋعا تۇرارلىق، - دەدى مامان.
گارسيا ويىننىڭ وتە تارتىستى وتكەنىن جانە ماتچ بارىسىندا كومانداسىنا ارەكەتتەرىن قايتا-قايتا تۇزەتۋگە تۋرا كەلگەنىن اتاپ ءوتتى.
ىرىكتەۋ ناتيجەسىندە قازاقستان 8 ۇپاي جيناپ، J توبىندا ءتورتىنشى ورىن الدى.