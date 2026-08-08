KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بەلگيا كورولى فيليپپ قاسىم-جومارت توقايەۆقا جاۋاپ حات جولدادى

    استانا. KAZINFORM - اقوردا بەلگيا كورولى فيليپپتىڭ قاسىم-جومارت توقايەۆقا جاۋاپ حات جولداعانىن حابارلادى.

    Бельгия Қироли Филипп Қасим-Жомарт Тоқаевга жавоб хати йўллади
    Фото: Ақорда

    - كورول جەدەلحاتتا مەملەكەت باسشىسىنىڭ بەلگيانىڭ ۇلتتىق كۇنىنە وراي بىلدىرگەن جىلى لەبىزىنە شىنايى ريزاشىلىعىن جەتكىزگەن،-دەلىنگەن اقپاراتتا.

    سونداي-اق كورول فيليپپ بيىل پرەزيدەنتتىڭ شاقىرۋى بويىنشا قازاقستانعا جاسايتىن الداعى مەملەكەتتىك ساپارىنا ەرەكشە ءمان بەرىپ وتىرعانىن اتاپ وتكەن.

    ايتا كەتەيىك، كەشە پرەزيدەنت سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ 90 جىلدىعىمەن قۇتتىقتادى.

    بيلىك جانە ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور