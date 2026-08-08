بەلگيا كورولى فيليپپ قاسىم-جومارت توقايەۆقا جاۋاپ حات جولدادى
استانا. KAZINFORM - اقوردا بەلگيا كورولى فيليپپتىڭ قاسىم-جومارت توقايەۆقا جاۋاپ حات جولداعانىن حابارلادى.
- كورول جەدەلحاتتا مەملەكەت باسشىسىنىڭ بەلگيانىڭ ۇلتتىق كۇنىنە وراي بىلدىرگەن جىلى لەبىزىنە شىنايى ريزاشىلىعىن جەتكىزگەن،-دەلىنگەن اقپاراتتا.
سونداي-اق كورول فيليپپ بيىل پرەزيدەنتتىڭ شاقىرۋى بويىنشا قازاقستانعا جاسايتىن الداعى مەملەكەتتىك ساپارىنا ەرەكشە ءمان بەرىپ وتىرعانىن اتاپ وتكەن.
ايتا كەتەيىك، كەشە پرەزيدەنت سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ 90 جىلدىعىمەن قۇتتىقتادى.