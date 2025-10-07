ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    بلوگەرلەر تاعى قانداي ارەكەتتەرى ءۇشىن جاۋاپقا تارتۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM – قازاقستاندا ونلاين كازينو جارناماسى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزۋ ۇسىنىلدى.

    Миллиард теңге, гастроблогерлер және Netflix: Алматы туристік имиджін қалай қалыптастырып жатыр
    Фото: freepik

    قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى قايرات بيجانوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا وقىرمانى كوپ وتاندىق بلوگەرلەر وڭاي اقشا ىزدەپ، ونلاين قۇمار ويىنداردى بەلسەندى تۇردە جارنامالاپ، وعان ازاماتتاردى تارتىپ جاتقانىن ايتتى.

    «وسىنداي 37 ادام انىقتالىپ، 18 ءى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ولاردىڭ باسىم بولىگى بۇل قادامعا بىلمەستىكتەن ەمەس، ماقساتتى تۇردە بارادى. قۇمار ويىنداردى جارنامالاۋعا قاتىستى جاۋاپكەرشىلىك بولماۋى جاعدايدى قيىنداتىپ وتىر. وسىعان بايلانىستى قارجى پيراميداسىنا ۇقساس ونلاين كازينولاردى جارنامالاۋعا قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزۋدى ۇسىنامىز»، - دەدى قايرات بيجانوۆ.

