بلوگەر قايسار قامزا ۆەتنامدا قاماۋدا وتىر –س ءى م
استانا. قازاقپارات – تانىمال بلوگەر قايسار قامزا ۆەتنامدا قاماۋدا وتىر. ونى ەلگە قايتارۋ ماسەلەسىمەن باس پروكۋراتۋرا اينالىسىپ جاتىر، - دەپ حابارلايدى «ك ت ك» تەلەارناسى.
«ول ۆەتنام اۋماعىندا قاماۋدا وتىر. قازىر ونى ەكستراديتسيالاۋ ماسەلەسىن قاراۋعا بايلانىستى ءىس-شارا جالعاسىپ جاتىر. ەكستراديتسيا ماسەلەسى باس پروكۋراتۋرانىڭ قۇزىرەتىندە جانە وسى ورگاندار تاراپىنان ءتيىستى مالىمدەمە بولادى»، - دەدى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى وكىلى ەرلان جەتىبايەۆ.
بۇعان دەيىن بلوگەر الەۋمەتتىك جەلىدە ۆيدەو جاريالاپ، بوستاندىقتا جۇرگەنىن، تەك ءتيىستى ورگاندار قۇجاتىن العانىن ايتقان ەدى. الايدا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ونىڭ قاماۋدا ەكەنىن ناقتىلاعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن بلوگەر قايسار قامزا ۆەتنامدا ۇستالدى. قازاقستاننىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ينتەرپول ارنالارى ارقىلى ۆەتنام سوتسياليستىك رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىمەن ءوزارا ءىس-قيمىل ناتيجەسىندە كامران قالاسىندا زاڭسىز ويىن بيزنەسىن ۇيىمداستىرعانى ءۇشىن حالىقارالىق ىزدەۋدە جۇرگەن بلوگەردى ۇستاعان ەدى.
ءى ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى
زاڭسىز ارەكەتتەر ناتيجەسىندە كۇدىكتى 100 ميلليون تەڭگەدەن اسا زاڭسىز تابىس تاپقانى، اقشا ونىڭ اتىنا تىركەلگەن كريپتوۆاليۋتا ءاميانىنا اۋدارىلعانى ايتىلدى.
بلوگەر زاڭسىز ويىن بيزنەسىنە جاردەمدەستى دەگەن كۇدىككە ءىلىنىپ وتىر.