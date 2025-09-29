بلوكچەين مەن كريپتواناليز: پوليتسيا جۇمىسىنا جاڭا تەحنولوگيالار ەنگىزىلمەك
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا قالاسىندا ىشكى ىستەر ورگاندارىنداعى سيفرلىق كريميناليستيكا ماسەلەلەرىنە ارنالعان ءوڭىرارالىق فورۋم ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى قازاقستان: وزەكتى ماسەلەلەر جانە ونى تۇبەگەيلى سيفرلىق وزگەرىستەر ارقىلى شەشۋ» اتتى جولداۋىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا ۇيىمداستىرىلدى.
فورۋمنىڭ نەگىزگى ماقساتى - قىلمىستاردى اشۋ مەن تەرگەۋ بارىسىندا پوليتسيا قىزمەتىنە زاماناۋي تسيفرلىق جانە يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ.
فورۋم قىزىلوردا وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ كريميناليستيكالىق پوليگونىندا ءوتتى.
وندا كريپتوۆاليۋتا اكتيۆتەرىن شىعارۋ تەتىكتەرى جان-جاقتى تالدانىپ، بلوكچەين تەحنولوگياسى مەن كريپتواناليزدىڭ نەگىزدەرى قاراستىرىلدى. بۇل تاسىلدەر سيفرلىق اكتيۆتەردىڭ قوزعالىسىن باقىلاۋعا جانە قىلمىستىق ىستەر بويىنشا دالەلدەمەلەر بازاسىن نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن قاتار زاماناۋي كريميناليستيكالىق تەحنيكانىڭ جاڭا ۇلگىلەرى مەن تسيفرلىق شەشىمدەر تانىستىرىلىپ، پراكتيكالىق شەبەرلىك ساباقتارى وتكىزىلدى.
ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى س. اديلوۆ كريميناليستيكالىق قىزمەتتىڭ جەتىستىكتەرىنە توقتالىپ، قىلمىستاردى اشۋدا زاماناۋي تەحنيكانىڭ رولىنە، ۇزدىك تاجىريبەلەردى قولدانۋدىڭ ماڭىزدىلىعىنا جانە تسيفرلىق كريميناليستيكانىڭ ىشكى ىستەر ورگاندارى قىزمەتىندەگى ەرەكشە ورنىنا نازار اۋداردى.
ايتا كەتۋ كەرەك، قىزىلوردا وبلىسى پوليسيا دەپارتامەنتىندە زاماناۋي تەحنيكالىق قۇرالدارمەن جانە وقۋ-جاتتىعۋ الاڭدارىمەن جابدىقتالعان، ەلىمىزدەگى ەڭ وزىق كريميناليستيكالىق پوليگونداردىڭ ءبىرى جۇمىس ىستەيدى.