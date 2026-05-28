بەلارۋس پرەزيدەنتى ج ي قانداي سالالاردا قولدانىلاتىنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - الگوريتمدەردىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى، ءوندىرىس، ت. ب. سەكتورلارعا تيگىزەر سەپتىگى وراسان. بۇل جونىندە V ەۋرازيا ەكونوميكالىق فورۋمىندا بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو مالىمدەدى.
- جاساندى ينتەللەكت ماشينا قۇراستىرۋ، مەتالل وڭدەۋ ءتارىزدى سالالاردا ءوندىرىستىڭ ءبىر بولىگىنە اينالىپ كەلەدى. «كومپيۋتەرلىك كوز» ونىمنەن اقاۋ شىعۋ فاكتىلەرىن ايتارلىقتاي ازايتادى. روبوتوتەحنيكالىق كەشەندەردىڭ ءسۇت وندىرىسىندە دە تيىمدىلىگى زور. سەبەبى، ءبىر كەشەن تورتتەن جيىرماعا دەيىنگى جۇمىسشىنى الماستىرا الادى، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، بەلارۋس پرەزيدەنتى اقىلدى جۇيەلەر دايىن ءونىمدى جەتكىزۋ مەرزىمىن %17- عا قىسقارتاتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇل تاۋاردىڭ ساپاسىن ساقتاۋعا اسەر ەتەدى.
ودان بولەك، الەكساندر لۋكاشەنكو جاڭا تەحنولوگيالار بەلارۋستەگى مينسك تراكتور زاۋىتى، «گوم سەلماش»، «بەلاز» ءتارىزدى كاسىپورىندارعا ەنگىزىلگەنىن مالىمدەدى.
ول جاساندى ينتەللەكتىنىڭ باسقا دا سەكتورلارعا پايداسىنا توقتالدى.
- كەن ورىندارىندا مۇنداي جۇيەلەر جۇمىستى %20- عا ونىمدىرەك قىلادى. ال ەگىن القاپتارىنداعى شىعىندى %25- عا تومەندەتەدى. ەگىن شارۋاشىلىعىندا جاساندى ينتەللەكتىنى جەر سەرىگى تۇسىرگەن سۋرەتتەر مەن القاپتارداعى داتچيكتەر كورسەتكىشىن تالداۋعا قولدانىپ جاتىرمىز. بۇل تىڭايتقىش سەبۋ، سۋارۋ، تۇقىمدى قورعاۋ سەكىلدى جۇمىستاردى ءدال ءارى دۇرىس اتقارۋعا كومەكتەسەدى. ناتيجەسىندە، ءونىم كولەمى كوبەيەدى، - دەدى بەلارۋس پرەزيدەنتى.
سونىمەن قاتار، بەلارۋستە ج ي مەديتسينا، فارماسيەۆتيكا، كولىك، لوگيستيكا، ساۋدا، مەملەكەتتىك باسقارۋ ت. ب. سالالاردا قولدانىلاتىنىن ايتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن اتالعان فورۋمدا قازاقستان پرەزيدەنتى ە ا ە و- نىڭ الەۋەتىن نىعايتۋدىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزدى مىندەتى تۇرعانى جونىندە مالىمدەمە جاساعان ەدى.