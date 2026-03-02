بۇل رەفەرەندۋمنىڭ ەلىمىز ءۇشىن دە، بارلىق ازاماتتارىمىز ءۇشىن دە ماڭىزى وتە زور - ايبەك دادەباي
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جاڭا كونستيتۋتسيامىزدىڭ باستى اۆتورى ەكەنى ءسوزسىز. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت ءىس باسقارۋشىسى ايبەك دادەباي ايتتى.
- جاڭا كونستيتۋتسيانى قابىلداۋ بويىنشا رەفەرەندۋمعا جالپى دايىندىق جۇمىستارى وتە قارقىندى ءجۇرىپ جاتىر دەۋگە بولادى. بۇل رەفەرەندۋمنىڭ ەلىمىز ءۇشىن دە، بارلىق ازاماتتارىمىز ءۇشىن دە ماڭىزى وتە زور. سوندىقتان بارلىق قۇقىقتىق ءراسىمىنىڭ ساقتالۋى، زاڭ تالاپتارىنىڭ قاتاڭ ورىندالۋى وتە وزەكتى بولىپ تۇر. بۇل رەتتە ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ اتقارار ءرولى ەرەكشە بولماق. ال مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ باستى مىندەتى - داۋىس بەرۋ ءۇشىن قاجەتتى ينفراقۇرىلىممەن قامتاماسىز ەتۋ، سايلاۋ ۋچاسكەلەرىنىڭ جۇمىسىن ۇيىمداستىرۋ، ونىڭ ىشىندە مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ازاماتتارعا قاجەتتى جاعدايدى جاساۋ، - دەدى ايبەك دادەباي.
ونىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەت باسشىسى جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ ماتىنىمەن جۇمىسقا باسا ءمان بەردى.
- ول ءۇشىن ارنايى ۋاقىت ءبولىپ، بارىنشا بەلسەندى اتسالىستى. ازاماتتاردان، ساراپشىلىق قاۋىمداستىقتان، قوعامدىق ۇيىمداردان كەلىپ تۇسكەن سىندارلى ۇسىنىستاردى جەكە ءوزى وقىپ، ءجىتى زەردەلەدى. ودان سوڭ كەڭەسشىلەرمەن، ساراپشىلارمەن بىرگە نەگىزگى زاڭنىڭ كىرىسپەسىن، بولىمدەرى مەن باپتارىن جازۋمەن، ونى وڭدەۋمەن تىڭعىلىقتى تۇردە اينالىستى. جالپى پرەزيدەنت سوڭعى جارتى جىل ىشىندە اپتاسىنا كەمىندە ءبىر رەت، كەيدە ودان دا ءجيى تۇردە اۋەلى پارلامەنتتىك رەفورما بويىنشا جۇمىس توبىنىڭ وكىلدەرىمەن، جەكتەكشىلەرىمەن، ودان كەيىن كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ جەتەكشىلەرىمەن كەزدەسىپ وتىردى. بۇل كەزدەسۋلەر كەيدە ءبىر ساعاتتان استام ۋاقىتقا سوزىلاتىن. وسىدان-اق ءبىز جۇمىستىڭ قانداي قارقىنمەن جۇرگەنىن اڭعارا الامىز، - دەدى ول.
ايبەك دادەباي پرەزيدەنت تىعىز جۇمىس كەستەسىنە قاراماستان كونستيتۋتسيا ءماتىنىنىڭ جوباسىن ازىرلەۋگە وتە ەرەكشە ءمان بەرگەنىن كوپشىلىك بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى ارقىلى كورىپ، ءبىلىپ وتىرعانىن ايتادى.
- ءتىپتى تۇنگى ۋاقىتتا دا مەملەكەت باسشىمىز وسى ماتىنمەن جەكە ءوزى جۇمىس ىستەگەنىن پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ جاۋاپتى قىزمەتكەرلەرى جاقسى بىلەدى. جالپى جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ ماتىنىندە مەملەكەت باسشىسىنىڭ ساياسي باعدارىنىڭ باستى قاعيداتتارى، قوعام مەن مەملەكەتتىڭ دامۋىنا قاتىستى كوزقاراسى، سونداي-اق ۇستانىمدارى كەڭىنەن كورىنىس تاپقان. سول سەبەپتى، قاسىم- جومارت كەمەل ۇلى جاڭا كونستيتۋتسيامىزدىڭ باستى اۆتورى ەكەنى ءسوزسىز، - دەدى پرەزيدەنت ءىس باسقارۋشىسى.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت ءىس باسقارماسىنىڭ ۇجىمى جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن قولداعانى تۋرالى جازدىق.