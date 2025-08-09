بۇل كەلىسىم باكۋدىڭ تۇراقتى، بەيبىت ومىرگە ۇمتىلىسىنىڭ كورىنىسى - اليەۆ
استانا. KAZINFORM - ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ ا ق ش تاراپىنا ازەربايجان مەن ارمەنيانىڭ بەيبىت كەلىسىم جاساۋداعى شەشۋشى ءرولى ءۇشىن العىسىن ءبىلدىردى.
بۇل وقيعانى ول وڭتۇستىك كاۆكازدى دامىتۋ مەن ونداعى تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ باعىتىنداعى تاريحي قادام، دەپ باعالادى، دەپ حابارلايدى Kazinfrom اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
- ەگەر پرەزيدەنت ترامپ پەن ونىڭ كومانداسى جانە ءبىزدىڭ جاقىن دوسىمىز ۋيتكوفف پەن ونىڭ كومانداسى بولماعاندا ارمەنيا مەن ازەربايجان وسى ۋاقىتقا دەيىن كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتاتىن با ەدى، - دەدى پرەزيدەنت.
ا ق ش تاراپىنان جاسالعان شەشۋشى قادامداردىڭ ءبىرى «بوستاندىقتى قولداۋ تۋرالى اكتىگە» ەنگىزىلگەن 907- تۇزەتۋدى الىپ تاستاۋ بولدى. ول 1992 -جىلدان بەرى ازەربايجانعا تىكەلەي كومەككە تىيىم سالىپ كەلگەن ەدى. اليەۆ بۇل قادامدى تاريحي ماڭىزدى دەپ باعالادى.
- مەن پرەزيدەنت مىرزاعا 33 جىلدان كەيىن شەكتەۋدى الىپ تاستاعانى ءۇشىن ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. ازەربايجان حالقى بۇل كۇندى زور ريزاشىلىقپەن، ابىرويمەن ەستە ساقتايتىن بولادى، - دەدى اليەۆ.
بەيبىتشىلىك بولاشاعى تۋرالى ايتا كەلە ازەربايجان باسشىسى كەلىسىمنىڭ باكۋدىڭ تۇراقتى بەيبىت ءومىر مەن وڭىرلىك ينتەگراتسياعا دەگەن ۇمتىلىسىن كورسەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇل رەتتە ول ازەربايجان ايماقتارىندا قاۋىپسىز كولىك ءدالىزىنىڭ اشىلعانىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. ونىڭ سوزىنشە، بۇل ءدالىز ءوڭىر ءۇشىن دە ارمەنيانىڭ ءوزى ءۇشىن دە كوپ مۇمكىندىك اشادى.
جۋرناليستەردىڭ ساۋالدارىنا جاۋاپ بەرە كەلە ازەربايجان پرەزيدەنتى كەلىسىمگە رەمي قول قويۋدى جەدەلدەتۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
- ەگەر قۇجاتقا الدىن الا قول قويىلعان بولسا، ونى رەسمي بەكىتۋ ءىسى سوزىلىپ كەتپەۋى كەرەك، - دەپ قوستى ول. بۇل رەتتە پرەزيدەنت ارمەنيانىڭ ازەربايجانعا تەرريتوريالىق تالاپ قويماۋى كەرەكتىگىن ەسكەرتتى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن ارمەنيا مەن ازەربايجان بەيبىت رەتتەۋ تۋرالى بىرلەسكەن دەكلاراتسياعا قول قويدى.