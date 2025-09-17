بۇل-فيشينگتىك شابۋىل: باس پروكۋراتۋرا جۇرگىزۋشىلەرگە ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - باس پروكۋراتۋرانىڭ قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە ارنايى ەسەپكە الۋ كوميتەتىنىڭ قىلمىستىق قاۋىپ-قاتەردىڭ جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتىڭ تاۋەكەلدەرىن بولجاۋ ورتالىعى ازاماتتاردى الەمدە قارقىن الىپ جاتقان جاڭا كيبەرقاۋىپ تۋرالى ەسكەرتتى.
ق ر باس پروكۋراتۋراسى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، «Department of Motor Vehicles» (ا ق ش)، «كومسومولسكايا پراۆدا»، «ارگۋمەنتى ي فاكتى» سياقتى شەتەلدىك دەرككوزدەرگە سايكەس، ارام پيعىلدى ادامدار ازاماتتارعا جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزعانى تۋرالى جالعان قاۋلىلاردى جىبەرىپ جاتىر. حاتتار مەن حابارلامالار ەلەكتروندىق پوشتا مەن مەسسەندجەرلەرگە جىبەرىلەدى جانە وندا جۇرگىزۋشى مەن ونىڭ كولىگىنىڭ ءنومىرى تۋرالى دەرەكتەر جانە ايىپپۇل تولەيتىن سىلتەمە بار.
شىن مانىندە، بۇل - فيشينگتىك شابۋىل. بانك كارتاسىنىڭ دەرەكتەرىن ەنگىزگەن كەزدە ءسىزدىڭ شوتىڭىز اشىلىپ، تولىق قولجەتىمدى بولادى ياعني، شوتتاعى قاراجاتتى ۇرلاۋ مۇمكىندىگى تۋىندايدى. جەكەلەگەن جاعدايلاردا سىلتەمەدە قۇرىلعىدان جەكە دەرەكتەردى ۇرلاۋعا ارنالعان ۆيرۋس بولادى. بۇگىنگى كۇنى، شابۋىلدار رەسەي مەن ا ق ش- تا تىركەلگەن، سوندىقتان مۇنداي سحەمانىڭ قازاقستاندا دا تارالۋ قاۋپى بار.
- وسى رەتتە پروكۋراتۋرا اكىمشىلىك ايىپپۇل سالۋ تۋرالى رەسمي حابارلامالار تەك 1414 قىسقا نومىرىنەن كەلىپ تۇسەتىنىن جانە وندا ايىپپۇل تولەيتىن سىلتەمە بولمايتىنى تۋرالى ەسكەرتەدى. سالىنعان ايىپپۇلدار تۋرالى اقپارات egov.kz ارقىلى بانكتەردىڭ موبيلدى قوسىمشالارىنا دا بەرىلەدى. ەگەر ءسىز 1414 نومىرىنەن ايىپپۇل تۋرالى حابارلاما الساڭىز جانە وندا تولەم سىلتەمەسى بولسا - ول بويىنشا وتپەڭىز! بۇل الداۋ! مۇنداي حابارلامالاردى الاياقتار جىبەرەدى!- دەلىنگەن حابارلامادا.
ءبىزدىڭ ۇسىنىسىمىز:
- سىلتەمەلەر ارقىلى وتپەڭىز جانە كۇمان تۋدىراتىن حاتتاردىڭ تىركەمەلەرىن اشپاڭىز؛
- ايىپپۇلدار تۋرالى اقپاراتتى تەك egov.kz, qamqor.gov.kz رەسمي رەسۋرستارىندا جانە بانكتەردىڭ موبيلدى قوسىمشالارىندا قايتا تەكسەرىڭىز.
ەگەر ءسىز سىلتەمە ارقىلى ءوتىپ، دەرەكتەردى ەنگىزگەن بولساڭىز:
- بانك كارتاسىن شۇعىل بۇعاتتاڭىز؛
- ىقتيمال الاياقتىق فاكتىسى تۋرالى بانككە جانە پوليتسياعا 102 تەلەفونى ارقىلى حابارلاڭىز؛
- قۇرىلعىنى ۆيرۋستىڭ بار- جوعىنا تەكسەرىڭىز.
ساق بولىڭىز. جاقىندارىڭىزدى ەسكەرتىڭىز. الاياقتارعا مۇمكىندىك بەرمەڭىز!