بۇل شىن مانىندە يگى جۇمىس - توقايەۆ قازاقستانعا جەتكىزىلگەن امۋر جولبارىستارى تۋرالى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينگە قازاقستان اۋماعىندا جولبارىستى قايتا جەرسىندىرۋ ىسىندە قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- قازاقستانعا ءتورت امۋر جولبارىسىنىڭ جەتكىزىلۋى - رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ مەملەكەتتىك ساپارىنىڭ وزىندىك ءبىر ەرەكشە وقيعاسى بولدى. قۇرمەتتى ۆلاديمير ۆلاديميروۆيچ، قازاقستان اۋماعىندا جولبارىستاردى قايتا جەرسىندىرۋ ىسىنە ناقتى قولداۋ كورسەتكەنىڭىز ءۇشىن سىزگە شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. بۇل باعالى سىي تۋرالى ەلىمىزدىڭ بارلىق ازاماتى جاقسى بىلەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا ر ف پرەزيدەنتىمەن كەلىسسوزدەردەن كەيىنگى ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان بريفينگتە.
سونداي-اق پرەزيدەنت وسى بىرەگەي جوباعا، شىن مانىندە يگى شارۋاعا اتسالىسىپ جاتقان بارلىق قازاقستاندىق جانە رەسەيلىك ماماندارعا العىس ايتتى.
بۇعان دەيىن رەسەيدىڭ تابيعي رەسۋرستار جانە ەكولوگيا ءمينيسترى الەكساندر كوزلوۆ قازاقستانعا تارتۋ ەتىلگەن امۋر جولبارىستارىن جەرسىندىرۋ جونىندە پىكىر بىلدىرگەن ەدى.
ايتا كەتەيىك، 27-29-مامىر كۇندەرى رەسەي فەدەراتسياسى پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارى وتەدى. مەملەكەتتەر باسشىلارى بۇل ساپاردا قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ جانە وداقتاستىق قاتىناستاردىڭ قازىرگى جاي-كۇيىن، سونداي-اق ونى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.
بۇگىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيندى تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسمي قارسى الدى.