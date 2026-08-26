بۇكىل بيلىك جۇيەسىن جاڭعىرتۋ ءجۇرىپ جاتىر - پرەزيدەنت قۇرىلتاي سايلاۋى تۋرالى
استانا. KAZINFORM - قازىر بۇكىل بيلىك جۇيەسىن جانە قوعامدىق ينستيتۋتتاردى اۋقىمدى جاڭعىرتۋ جۇمىسى ءجۇرىپ جاتىر. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنتسياسىندا جاقىندا وتكەن قۇرىلتاي سايلاۋى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.
- وسىدان بىرنەشە كۇن بۇرىن العاشقى قۇرىلتاي سايلاۋى ءوتتى. ال كەشە ونىڭ ناتيجەلەرى شىقتى. بۇل وتە ماڭىزدى ساياسي ناۋقان، ساياسي ءىس-شارا دەپ تە ايتۋعا بولادى، شىن مانىندە، بۇرىن-سوڭدى بولماعان جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلدى. وسى ىستە ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى ۇلكەن ءرول اتقاردى. سايلاۋ ۇدەرىسىنە دۇرىس شەشىمدەر، سونىڭ ىشىندە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسى ەنگىزىلۋدە. مۇنداي ءادىس-تاسىلدەر ناۋقاننىڭ ساپاسىن ارتتىرا ءتۇستى،-دەپ اتاپ ءوتتى پرەزيدەنت.
سونداي-اق سايلاۋعا شەتەلدىك بايقاۋشىلار تاراپىنان دا قىزىعۋشىلىق جوعارى بولدى. حالىقارالىق قاۋىمداستىق سايلاۋ ناتيجەسىن مويىندادى، ونىڭ ۇلتتىق زاڭناماعا جانە بارلىق تالاپتارعا ساي وتكەنىن اتاپ ءوتتى.
- مەن بۇگىن كونستيتۋتسيانىڭ 46-بابىنا سايكەس ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىن شاقىرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدىم. القالى جيىن 28-تامىز كۇنى بولادى. وعان دەيىن قۇرىلتايعا وتكەن پارتيالار دەپۋتاتتاردىڭ ءتىزىمىن ازىرلەۋگە ءتيىس،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پارتيالار ۇسىنعان تىزىمگە تاجىريبەسى مول ءتۇرلى ماماندىق يەلەرىمەن قاتار، ساياساتقا جاڭادان كەلگەن ازاماتتار دا ەندى. ولاردىڭ قاتارىندا قابىلەتتى جاستار، سولاردىڭ ىشىندە پرەزيدەنتتىڭ كادرلىق رەزەرۆىنىڭ مۇشەلەرى بار.
- جاڭا بۋىن وكىلدەرى ساياسي ناۋقاندى جانداندىرا تۇسكەنى ءسوزسىز. حالىققا ادال قىزمەت ەتكىسى كەلەتىن، جاۋاپكەرشىلىكتەن تايسالمايتىن، جاڭاشىل ادامداردىڭ بارىنە بىردەي مۇمكىندىك بەرىلدى. تۇپتەپ كەلگەندە، بۇل - قالىپتى، ياعني ەۆوليۋتسيالىق ۇدەرىس،- دەدى مەملەكەت باسشىسى.
وسى ورايدا قاسىم-جومارت توقايەۆ ساياسي پارتيالاردىڭ بەلسەندىلىگىن، ولاردىڭ يدەولوگيالىق ۇستانىمدارىن، كاسىبي دەڭگەيىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. ساياسي دودا كەزىندە ەل بولاشاعىنا تىكەلەي ىقپال ەتەتىن ۇتىمدى ۇسىنىستار ايتىلعان.
- سايلاۋشىلار دا بۇل جۇمىستان تىس قالعان جوق، ولار ءار ماسەلە بويىنشا ءوز پىكىرلەرىن اشىق ءبىلدىرىپ وتىردى. بۇل ۇگىت-ناسيحات كەزىندە بولعان ۇلتتىق تەلەدەباتتاردان، اقپارات الاڭىنداعى اشىق پىكىرتالاستاردان انىق بايقالدى. وسىلايشا، قوعامدا ءوزارا قۇرمەت پەن جاۋاپكەرشىلىك جانە پىكىر الۋاندىعى قۇندىلىقتارى ورنىعىپ جاتىر، جاڭا ساياسي مادەنيەت قالىپتاسۋدا، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، ەلوردادا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن پەداگوگتەردىڭ تامىز كونفەرەنتسياسىنىڭ پلەنارلىق وتىرىسى ءوتتى. وعان ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىنەن 600 دەن استام ءبىلىم سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى مەن ەڭبەك ارداگەرلەرى قاتىستى.
قازاقستاندا 2019-جىلدان بەرى 511 جاڭا اۋىل مەكتەبى سالىنعان.
ەلىمىزدە اۋىل مەن قالا وقۋشىلارى اراسىنداعى ءبىلىم الشاقتىعى 5 بالعا قىسقارعان.