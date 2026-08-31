بەكتەنوۆ پرەمەر-مينيستر لاۋازىمىنا قايتا تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءتيىستى جارلىققا قول قويدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ولجاس اباي ۇلى بەكتەنوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى،-دەلىنگەن حابارلامادا.
ولجاس اباي ۇلى 1980-جىلى 13-جەلتوقساندا الماتى قالاسىندا تۋعان. قازاق مەملەكەتتىك زاڭ اكادەمياسىن (2001 ج.) ۇزدىك بىتىرگەن، ماماندىعى «زاڭگەر». Ⅱدارەجەلى «ايبىن» (2014 ج.) جانە «داڭق» (2021 ج.) وردەندەرىمەن ناگرادتالعان.
2002-2005-جىلدارى - الماتى قالاسى ادىلەت باسقارماسى ءبولىمىنىڭ باس مامانى.
2005-2006-جىلدارى – ق ر پرەمەر-ءمينيسترى كەڭسەسىنىڭ زاڭ ءبولىمىنىڭ ساراپشىسى، باس ساراپشىسى.
2006-2009 -جىلدارى ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىندە جۇمىس جاسادى.
2009-2012 -جىلدارى – ق ر ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ تىركەۋ قىزمەتى جانە قۇقىقتىق كومەك كورسەتۋ كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
2012-2014-جىلدارى – ق ر ەكونوميكالىق قىلمىسقا جانە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى اگەنتتىگىنىڭ (قارجى پوليتسياسى) ورتالىق اپپاراتىندا دەپارتامەنت باستىعى.
2015-2016-جىلدارى - استانا قالاسى اكىمىنىڭ اپپارات باسشىسى، ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى باسشىسى حاتشىلىعىنىڭ مەڭگەرۋشىسى.
2016-2017-جىلدارى - سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل ۇلتتىق بيۋروسىنىڭ (سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەت) استانا قالاسى بويىنشا دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى.
2017-2018 -جىلدارى - اقمولا وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى.
2018-2019-جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى جانە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
2019-2022-جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى.
2022-2023-جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىن اتقاردى.
2023-2024 -جىلدارى پرەزيدەنت اكىمشىلىگىن باسقاردى.
2024 -جىلدىڭ اقپانىندا سول كەزدەگى ءماجىلىس دەپۋتاتتارى مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ پرەمەر-مينيستر لاۋازىمىنا ولجاس اباي ۇلى بەكتەنوۆتى تاعايىنداۋ ۇسىنىسىنا كەلىسىم بەرگەن ەدى.
بۇعان دەيىن بۇگىن قۇرىلتايدىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتاتتار مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ولجاس بەكتەنوۆتى پرەمەر-مينيستر لاۋازىمىنا تاعايىنداۋىنا كەلىسىم بەردى.