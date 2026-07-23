بەكتەنوۆ كاسپي جاعاسىندا سالىناتىن كەمە جاساۋ زاۋىتىنىڭ جوباسىن قارادى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ ماڭعىستاۋ وبلىسىنا جۇمىس ساپارى اياسىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءوڭىردىڭ ەكونوميكالىق الەۋەتىن نىعايتۋ جانە نەگىزگى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى دامىتۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىنىڭ ورىندالۋ بارىسىن تەكسەردى.
اتاپ ايتقاندا، پرەمەر-ءمينيسترى ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعىتىن (ت ح ك ب) دامىتۋ جانە وتاندىق وندىرىستىك قۋاتتاردى كەڭەيتۋ باعىتىنداعى جوبالارمەن تانىستى.
ۇكىمەتتىڭ باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، اقتاۋ حالىقارالىق اۋەجايىندا پرەمەر- مينيسترگە كاسپي تەڭىزىنە شىعۋ مۇمكىندىگى مەن زاماناۋي پورت ينفراقۇرىلىمىنىڭ ارقاسىندا ت ح ك ب-نى دامىتۋدا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىن ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ كولىك-لوگيستيكالىق الەۋەتى تۋرالى باياندالدى. كەيىنگى ءۇش جىلدا قازاقستان پورتتارى ارقىلى كونتەينەرلىك ترانزيت كولەمى 3,8 ەسە ارتىپ، 42 مىڭ ج ف ە-گە دەيىن جەتتى. بۇل رەتتە پورتتاردىڭ جيىنتىق وتكىزۋ قابىلەتى جىلىنا شامامەن 200 مىڭ ج ف ە-گە دەيىن جەتكىزىلدى.
ولجاس بەكتەنوۆ سونداي-اق كاسپي تەڭىزىنىڭ جاعالاۋىندا زاماناۋي كەمە قۇراستىرۋ ۆەرفىن سالۋ جوباسىمەن تانىستى. جوبانىڭ ينۆەستيتسيا كولەمى كەمىندە 125 ميلليارد تەڭگە بولادى.
YDA Group ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى حۋسەين ارسلان كاسىپورىندا ازاماتتىق جانە ارنايى كەمەلەردى جوبالاۋ مەن جاساۋدان باستاپ، ولارعا تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ جانە كۇردەلى جوندەۋگە دەيىنگى ءوندىرىستىڭ تولىق سيكلى جولعا قويىلاتىنىن ايتتى. سونىمەن قاتار ەكيپاجسىز سۋ ءۇستى اپپاراتتارىن شىعارۋ كوزدەلگەن. وندىرىستىك قۋاتى جىلىنا 8 جاڭا كەمە جاساۋعا جانە 24 كەمەگە جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. نىسان پايدالانۋعا بەرىلگەننەن كەيىن 1,5 مىڭ تۇراقتى جۇمىس ورنى اشىلادى. جوبا اياسىندا تەحنولوگيالار ترانسفەرى، حالىقارالىق ستاندارتتار ەنگىزۋ جانە قازاقستاندىق ماماندار دايارلاۋعا ارنالعان وقۋ ورتالىعى اشىلاتىنى اتاپ ءوتىلدى. وندىرىستىك كووپەراتسياعا وتاندىق شاعىن جانە ورتا بيزنەس كاسىپورىندارىن تارتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
سونىمەن قاتار اقتاۋ اۋەجايى بازاسىندا مۋلتيمودالدى لوگيستيكالىق جانە اۆياتسيالىق حاب قۇرۋ جوباسى قارالدى. كەشەندە اۋە كەمەلەرىنە تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ مەن جوندەۋ، اۋە جۇكتەرىن تاسىمالداۋ، ماماندار دايارلاۋ جانە لوگيستيكا اۋە، تەڭىز، تەمىرجول جانە اۆتوموبيل كولىگى ينتەگراتسياسىمەن بىرىكتىرىلەدى.
جىل سايىن كەشەندە 200 دەن استام اۋە كەمەسىنە تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ جانە 60 قا دەيىن بوياۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى دەپ جوسپارلانعان. جوبا اياسىندا 3,5 مىڭ تۇراقتى جۇمىس ورنى اشىلادى.
پرەمەر-مينيسترگە قۇرىق پورتىندا كوپفۋنكتسيونالدى تەرمينالدىڭ ءبىرىنشى كەزەڭىن سالۋ جوسپارى تۋرالى باياندالدى. جوبا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ بيىل شىلدەدە ق ح ر-عا جۇمىس ساپارى بارىسىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتار شەڭبەرىندە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
Guoyou Materials Group ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى يۋي بويان كومپانيانىڭ جوباعا 470 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا سالاتىنىن حابارلادى. جوبا اياسىندا اۆتوماتتاندىرىلعان كونتەينەرلىك تەرمينال قۇرۋ، ۇلتتىق جەلىگە قوسىلعان تەمىرجول جەلىسىن سالۋ، كونتەينەرلىك كەمەلەر مەن پارومداردى جەتكىزۋ كوزدەلگەن.
جوبانىڭ ءبىرىنشى كەزەڭىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتى جىلىنا 15 ميلليون تونناعا دەيىنگى جۇك بولادى. قۇرىلىس جۇمىستارىن 2026- 2028-جىلدار ارالىعىندا جۇرگىزۋ جوسپارلانعان. ەكىنشى كەزەڭ 2029-2031-جىلدارى جۇزەگە اسىرىلادى، ال نىساندى پايدالانۋعا بەرۋ 2032-جىلى كوزدەلىپ وتىر. بارلىق كەشەن اياقتالعاننان كەيىن ونىڭ قۋاتتىلىعى ودان ءارى كەڭەيتۋ مۇمكىندىگىمەن جىلىنا شامامەن 25 ميلليون تونناعا جەتەدى. جوبا شەڭبەرىندە 800 گە دەيىن جۇمىس ورنىن اشۋ، قازاقستاندىق تەحنيكالىق كادرلاردى دايارلاۋ جانە وپەراتسيالىق قىزمەتتى كەزەڭ-كەزەڭىمەن لوكاليزاتسيالاۋ كوزدەلىپ وتىر.
ولجاس بەكتەنوۆ ورتالىق مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ اكىمدىگىنە قارالعان جوبالاردىڭ ساپالى ءارى ۋاقتىلى جۇزەگە اسىرىلۋىن قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىردى. قۇرىلىس مەرزىمدەرىن ساقتاۋعا، ينۆەستيتسيالار تارتۋعا، تۇراقتى جۇمىس ورىندارىن اشۋعا، ءوندىرىستى لوكاليزاتسيالاۋعا جانە ءوڭىر حالقى مەن ەكونوميكاسى ءۇشىن ناقتى ناتيجەگە قول جەتكىزۋگە ەرەكشە نازار اۋدارۋ قاجەت.
- مەملەكەت باسشىسى قازاقستاندى ەۋرازيانىڭ نەگىزگى كولىك تورابىنا اينالدىرۋ مىندەتىن قويدى. ماڭعىستاۋ وبلىسى قازاقستان دامۋىنىڭ جاڭا كەزەڭىنىڭ نەگىزگى وڭىرلەرىنىڭ ءبىرى بولۋى ءتيىس. مەملەكەت باسشىسى جۇزەگە اسىرىپ جاتقان اۋقىمدى رەفورمالار ەكونوميكا مەن ينفراقۇرىلىمدى تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋدى كوزدەيدى. بۇگىن قارالعان جوبالار جاڭا ونەركاسىپتىك وندىرىستەر مەن ءتيىمدى كولىك-لوگيستيكالىق جۇيەنى قالىپتاستىرۋدىڭ بەرىك نەگىزىن قالايدى. ۇكىمەت قاجەتتى قولداۋدى قامتاماسىز ەتەدى. ءاربىر جوبا ساپالى، مەرزىمدەردى ساقتاي وتىرىپ جانە حالىق ءۇشىن ناقتى ناتيجەمەن جۇزەگە اسىرىلۋعا ءتيىس،- دەپ اتاپ ءوتتى پرەمەر-مينيستر.
Guoyou Materials Group ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى يۋي بويان قۇرىق پورتىنىڭ بازاسىندا ەۋرازيالىق لوگيستيكالىق حاب قۇرۋ جونىندەگى ۋاعدالاستىقتار تۋرالى ايتتى.
- پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قىتايعا ساپارى بارىسىندا بىزبەن جەكە كەزدەسۋ وتكىزدى. ەۋرازيالىق بايلانىستىرۋشى حابقا اينالاتىن قازاقستانداعى كاسپيدە جاڭا پورت سالۋ جوباسى پرەزيدەنت تاراپىنان ماقۇلدانىپ، جوعارى باعاعا يە بولدى. قازىرگى ۋاقىتتا ءبىز بۇل ۇدەرىستى بەلسەندى تۇردە ىلگەرىلەتىپ جاتىرمىز. پرەزيدەنتتىڭ قاتىسۋىمەن تاراپتار رەسمي قۇجاتتارعا قول قويدى. وسى پورتقا سالىنعان ينۆەستيتسيالاردىڭ جالپى كولەمى $1 ميللياردقا باعالانادى. ءبىرىنشى كەزەڭدە ونىڭ جىلدىق وتكىزۋ قابىلەتى 15 ميلليون توننا بولادى، ال ەكىنشى كەزەڭدە ول 25 ميلليون تونناعا جەتەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. جوبا قازاقستاندا 800 جۇمىس ورنىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرەدى،-دەپ اتاپ ءوتتى يۋي بويان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ولجاس بەكتەنوۆ اۆتوبولشەك ءوندىرىسىنىڭ جوسپارىن ءبىر ايدا ازىرلەۋدى تاپسىرعان ەدى.