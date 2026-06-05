بەكتەنوۆ: جۇمىس ورىندارىن اشپاعان جەر يەلەرىنەن جەر قايتارىلادى
استانا. KAZINFORM - ولجاس بەكتەنوۆ كوكتەمگى ەگىس جۇمىستارىن اياقتاۋ جانە ا و ك- ءتى دامىتۋ ماسەلەلەرى جونىندە كەڭەس وتكىزدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەمەر-مينيستر ءىرى اۋىل شارۋاشىلىعى كاسىپورىندارىن مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا بەلسەندى تارتۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
- كەڭەس جۇمىسىنا بيزنەس پەن اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنىڭ وكىلدەرى قاتىسىپ وتىرعانىن پايدالانىپ، مىنا ماسەلەگە تاعى دا نازار اۋدارعىم كەلەدى: ءىرى شارۋاشىلىقتار جىل بويعى جۇمىسپەن قامتۋدى تۇراقتى جولعا قويۋى ءتيىس. بۇل - سىزدەرگە قويىلاتىن نەگىزگى تالاپتاردىڭ ءبىرى. مەملەكەت قاجەتتى قولداۋدى كورسەتۋدە، ءبىراق ءىرى بيزنەس تاراپىنان دا ءبىرىنشى كەزەكتە جىل بويعى جۇمىسپەن قامتۋ جونىندە قارسى مىندەتتەمەلەر كۇتەدى. اشىعىن ايتايىن، ەگەر وسى باعىتتا ءتيىستى شارالار قابىلدانباسا، ءبىز سىزدەرمەن بىرگە بۇدان ءارى جۇمىس ىستەي المايمىز، مۇنداي مەنشىك يەلەرىنەن جەر تەلىمدەرىن كەرى قايتارىپ الا باستايمىز، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
سۋدى ۇتىمدى پايدالانۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. وتكەن جىلى جەكەلەگەن شارۋاشىلىقتاردىڭ ەگىس قۇرىلىمىن ساقتاماۋى، اسىرەسە تۇركىستان جانە قىزىلوردا وبلىستارىندا سۋ تۇتىنۋدىڭ وسۋىنە اكەلدى. وسىعان بايلانىستى پرەمەر-مينيستر سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگىنە اكىمدىكتەرمەن بىرلەسىپ ماسەلەنى باقىلاۋدا ۇستاۋدى، ىلعال كوپ قاجەت ەتەتىن داقىلدار بويىنشا بەكىتىلگەن ەگىس قۇرىلىمىنىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋدى جانە فەرمەرلەرمەن ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋدى تاپسىردى.
وڭىرلەردە سۋ رەسۋرستارىن ەسكەرە وتىرىپ، ەگىس قۇرىلىمىن وڭتايلاندىرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. سۋدى پايدالانۋدىڭ بەلگىلەنگەن ليميتتەرىنە سايكەس كۇرىش الاڭى 20,6 مىڭ گەكتارعا قىسقارىپ، 79,9 مىڭ گەكتاردى قۇرادى. ماقتا شارۋاشىلىعىندا سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋگە باسا نازار اۋدارىلۋدا: تامشىلاتىپ سۋارۋعا ارنالعان ماقتا الاڭى 29,8 مىڭ گەكتارعا ۇلعايتىلىپ، 79,8 مىڭ گەكتارعا جەتتى، ال ءداستۇرلى سۋارۋعا ارنالعان الاڭدار 12 مىڭ گەكتارعا قىسقاردى.
ۆەگەتاتسيالىق كەزەڭدەگى اۋا رايى بولجامى تۋرالى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ۆيتسە-ءمينيسترى جومارت اليەۆ باياندادى.
«قازگيدرومەتتىڭ» مالىمەتى بويىنشا، وسى كەزەڭدە اۋا تەمپەراتۋراسى جوعارى بولادى جانە جاۋىن-شاشىن ءار جەردە ءار ءتۇرلى جاۋادى. جالپى العاندا ۆەگەتاتسيالىق ماۋسىمنىڭ باستالۋى قولايلى دەپ باعالانىپ وتىر. سونىمەن قاتار، شىلدە-قىركۇيەك ايلارىندا ەلىمىزدىڭ جەكەلەگەن وڭىرلەرىندە ىلعال تاپشى بولۋى مۇمكىن قاۋپى بار. قىركۇيەك ايىندا جاۋىن-شاشىن مولشەرى قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە نورمادان از، ال سولتۇستىك قازاقستان، شىعىس قازاقستان، باتىس قازاقستان، قوستاناي، اقمولا، پاۆلودار، اباي وبلىستارىنىڭ باسىم بولىگىندە، اقتوبە وبلىسىنىڭ شالعاي سولتۇستىگىندە نورماعا جاقىن دەپ بولجانىپ وتىر.
بۇل رەتتە ۆەگەتاتسيالىق ماۋسىمعا جاسالعان الدىن الا بولجام ۋاقىت وتە ناقتىلانىپ، اي سايىنعى مالىمەتتەرمەن تولىقتىرىلىپ، بارلىق مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندار مەن حالىققا جەتكىزىلەتىنى اتاپ ءوتىلدى.
«بايتەرەك» ۇلتتىق ينۆەستيتسيالىق حولدينگى» ا ق باسقارما ءتوراعاسى رۋستام قاراعويشين شارۋالاردى قارجىلاي قولداۋ شارالارى تۋرالى باياندادى. بيىل ا و ك- ءتى دامىتۋعا 1,2 تريلليون تەڭگەدەن استام قاراجات قاراستىرىلعان، ونىڭ 750 ميلليارد تەڭگەسىن ەگىن ەگۋ جانە جيناۋ جۇمىستارىنا باعىتتاۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇگىنگى تاڭدا فەرمەرلەر 573 ميلليارد تەڭگە قارىز العان، بۇل شامامەن 6,8 ميلليون گەكتار ەگىس القابىن وڭدەۋگە مۇمكىندىك بەردى. وعان قوسىمشا «دامۋ» قورى 232 ميلليارد تەڭگەگە 1,7 مىڭ كەپىلدىك بەردى، سونىڭ ارقاسىندا اگرارشىلار 273 ميلليارد تەڭگەگە نەسيە الا الدى.
«زەنچەنكو ي ك» شارۋا قوجالىعىنىڭ ديرەكتورى گەننادي زەنچەنكو فەرمەرلىك قوعامداستىق مەملەكەتتىڭ شارۋالاردى قولداۋ بويىنشا جۇرگىزىپ جاتقان جۇمىسىن وڭ باعالايتىنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، اعىمداعى شەشىمدەر اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەر اراسىندا قولداۋ تاۋىپ، جاڭا ينۆەستيتسيالىق جوبالارعا، زاماناۋي وندىرىستەرگە جانە اۋىلداعى جۇمىس ورىندارىنا اينالۋدا.
- شارۋالار قوعامداستىعى اتىنان مەملەكەت باسشىسىنا بۇگىندە اگروونەركاسىپتىك كەشەندى دامىتۋعا كوڭىل ءبولىنىپ جاتقانى ءۇشىن ريزاشىلىعىمدى بىلدىرگىم كەلەدى. جاسالىپ وتىرعان قولداۋ تەتىكتەرى بيزنەسكە ۇزاق مەرزىمدى جوبالارعا سەنىمدى ينۆەستيتسيا سالۋعا، زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە جانە ەلدىڭ ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە ۇلەس قوسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇگىنگى تاڭدا فەرمەرلەرگە ودان ءارى دامۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى جاعدايلار مەن قۇرالدار بار. سونىمەن بىرگە، مەملەكەتتىك قولداۋ بيزنەستىڭ بەرىلگەن مۇمكىندىكتەردى ءتيىمدى پايدالانۋداعى جوعارى جاۋاپكەرشىلىگىن دە كوزدەيدى، - دەدى گەننادي زەنچەنكو.
شارۋا قوجالىعىنىڭ ديرەكتورى سونداي-اق جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ، ا و ك- ءتى سيفرلاندىرۋ، مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋ، اۋىل شارۋاشىلىعى ءبىلىمىنىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ، اۋىل ءۇشىن كادرلار دايارلاۋ جانە قوسىلعان قۇنى جوعارى باسەكەگە قابىلەتتى ءونىم شىعارۋ ماسەلەلەرىن كوتەردى.
ايتا كەتەلىك اۋىل شارۋاشىلىعىنا سالىنعان ينۆەستيتسيا 1,6 تريلليون تەڭگەگە جەتكەن ەدى.