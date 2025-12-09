بەكتەنوۆ: ەگىس القابى بەكىتىلگەن كەستەدەن 1 گەكتار ارتىق ەگىلسە، وندا وعان 1 تامشى دا سۋ بەرمەيمىز
استانا. KAZINFORM — وبلىس اكىمدەرى 2026 -جىلعى ۆەگەتاتسيالىق ماۋسىمعا دايىندىق اياسىندا كوممۋنالدىق مەنشىكتەگى گيدروتەحنيكالىق نىساندار مەن يرريگاتسيالىق كانالدارعا جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋى كەرەك. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
— سۋ تاپشىلىعى جاعدايىندا سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرىن شەشۋ ءۇشىن كەشەندى شارالاردى ىسكە اسىرۋىمىز قاجەت. وبلىس اكىمدەرى 2026 -جىلعى ۆەگەتاتسيالىق ماۋسىمعا دايىندىق اياسىندا كوممۋنالدىق مەنشىكتەگى گيدروتەحنيكالىق نىساندار مەن يرريگاتسيالىق كانالدارعا جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋى كەرەك. باستى مىندەت — سۋدى كوپ قاجەت ەتەتىن داقىلداردىڭ ۇلەسىن قىسقارتۋ جانە سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ. ءوڭىر اكىمدىكتەرى مەن ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندار ەگىس القاپتارىنىڭ قۇرىلىسىن ءارتاراپتاندىرۋ بويىنشا ينديكاتورلاردىڭ مۇلتىكسىز ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتسىن، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
پرەمەر- مينيستر سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگىنە بەكىتىلگەن ليميتتەردەن تىم كوپ سۋ بەرۋ جاعدايلارىنىڭ الدىن الۋدى تاپسىردى.
— بۇل وتە وزەكتى ماسەلە. مەن قايتالاپ ايتامىن. اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى ەگىس القاپتارىن ءارتاراپتاندىرۋ جونىندە ءتيىستى كەستە بەكىتتى. الداعى ۋاقىتتا بارلىق جۇمىس وسى كەستەگە سايكەس جۇرگىزىلۋى ءتيىس. مىسالى، ءبىر شارۋاشىلىقتا ءبىز 100 گەكتار بولۋ كەرەك دەسەك، ەرتەڭ 1 گەكتار ارتىق ەگىلسە، ءبىز وعان ءبىر تامشى سۋ بەرمەيمىز. ەگەر ەرتەڭ اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى بەكىتكەن كورسەتكىشتەردى بۇزىپ، ديقانداردىڭ شىعىندارى بولسا، ءبىر تيىنى دا بيۋدجەتتەن وتەلمەيدى. بۇنى حالىققا اشىق، ءۇزىلدى- كەسىلدى ايتۋ كەرەك. 2026 -جىلدىڭ شىلدەسىندە شاردارا توپتىق سۋ قۇبىرىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالادى. بۇل قالا تۇرعىندارىن اۋىز سۋمەن ۇزدىكسىز قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. اتالعان ماسەلەنى مەن ءوزىم جەكە باقىلاۋىمدا ۇستاپ وتىرمىن. سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى، سونداي-اق شەكارا ماڭىنداعى وڭىرلەردىڭ اكىمدىكتەرى قاجەتتى سۋ كولەمىن دەر كەزىندە كەلۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن كورشىلەس مەملەكەتتەرمەن تىعىز جۇمىس جۇرگىزۋى قاجەت، — دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، ي وتىرىستا قانات بوزىمبايەۆ وڭتۇستىك ايماقتاردا الداعى ۆەگەتاتسيا كەزەڭىندە سۋ تاپشى بولاتىنىن ەسكەرتىپ، سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگى سۋدىڭ «قارا نارىعىن» جويۋ ءىس- شارالارى جوسپارىن ازىرلەۋى تيىستىگىن اتاپ وتكەن ەدى.