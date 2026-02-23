بەكتەنوۆ: ستراتەگيالىق ينفراقۇرىلىمدىق جوبالار قاتاڭ باقىلاۋدا بولادى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ «سامۇرىق- قازىنا» ا ق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ وتىرىسىن وتكىزدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
وندا قوردىڭ 2025 -جىلعى جۇمىسىنىڭ قورىتىندىلارى جانە باسىم ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرى قارالدى.
قوردىڭ باسقارما ءتوراعاسى نۇرلان جاقىپوۆ ەسەپتى كەزەڭدەگى وندىرىستىك جانە قارجىلىق قىزمەتتىڭ ناتيجەلەرىن بياندادى. ماسەلەن، گازدى تاسىمالداۋ ءبىر جىلدا 9 پايىزعا، جۇك اينالىمى 5 پايىزعا، مۇناي مەن گاز كوندەنساتىن ءوندىرۋ 3 پايىزعا وسكەن. قارجىلىق تۇراقتىلىق پەن ينۆەستيتسيالىق ديناميكاعا ەرەكشە نازار اۋدارىلۋدا. 2025 -جىلعى باعالاۋ بويىنشا قوردىڭ كىرىسى 19,1 تريلليون تەڭگەنى، EBITDA 5,4 تريلليون تەڭگەنى، تازا پايدا 2,1 تريلليون تەڭگە بولعان. باسقارۋداعى اكتيۆتەر $88 ميللياردقا دەيىن نەمەسە 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا 9 پايىزعا وسكەنى اتاپ ءوتىلدى. ءوسىم ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جانە تازا پايدانى ۇلعايتۋ ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلدى.
ديرەكتورلار كەڭەسى سونداي-اق جالپى قۇنى 52 تريلليون تەڭگە بولاتىن، ەكونوميكانىڭ باسىم سالالارىن، سونىڭ ىشىندە ەنەرگەتيكا، كولىك، مۇناي- گاز سەكتورى جانە باسقا باعىتتاردى قامتيتىن 120 جوبادان تۇراتىن توپتىڭ ينۆەستيتسيالىق پورتفەلىن جۇزەگە اسىرۋ بارىسى تۋرالى اقپاراتىن تىڭدادى. جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارى شەڭبەرىندە جۇرگىزىلەدى. 2025 -جىلى قور كومپانيالارى وتاندىق وندىرۋشىلەرمەن شامامەن 2,2 تريلليون تەڭگەگە (2024 -جىلى - 1,1 تريلليون تەڭگە) 9 مىڭعا جۋىق شارت جاساسىپ، ءوسىم 98 پايىز. سونداي- اق 2025 -جىلى جالپى سوماسى شامامەن 260 ميلليارد تەڭگەگە 363 وفتەيك- كەلىسىمشارت جاسالدى، بۇل وتكەن جىلدىڭ كورسەتكىشىنەن 30 پايىزعا ارتىق.
2025 -جىلى «سامۇرىق-قازىنا» ا ق جالپى قۇنى 1,1 تريلليون تەڭگە بولاتىن 10 جوبانى اياقتادى.
ولاردىڭ قاتارىندا جىلىنا 750 مىڭ تونناعا دەيىن ءونىم ءوندىرۋ قۋاتىمەن CASPI BITUM ءوندىرىسىن كەڭەيتۋ، تاۋلىگىنە 50 مىڭ تەكشە مەتر سۋ تۇشىتۋ قۋاتى بار كەندىرلىدەگى تۇشىتۋ زاۋىتى، «دوستىق - مويىنتى» تەمىرجول جەلىسىنىڭ ەكىنشى جولدارىن سالۋ، سونداي-اق كونتەينەرلىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جانە ونەركاسىپتىك ءوندىرىستى لوكاليزاتسيالاۋ جوبالارى بار.
2026 -جىلى ەنەرگەتيكالىق، كولىك، سيفرلىق جانە ونەركاسىپتىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا، ترانزيتتىك الەۋەتتى نىعايتۋعا ءارى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇراقتى ەكونوميكالىق ءوسىمىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان ءبىرقاتار ستراتەگيالىق ماڭىزدى جوبانى اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر.
نۇرلان جاقىپوۆ كەڭەس مۇشەلەرىنە 2026 -جىلى ەلىمىزدىڭ ج ءى ءو-نىڭ وسىمىنە وڭ اسەر ەتەتىن جوسپارلانعان ينۆەستيتسيالىق شىعىندار 5,3 تريلليون تەڭگە (2025 -جىلى - 2,7 تريلليون تەڭگە، 2024 -جىلى - 2 تريلليون تەڭگە) بولاتىنىن حابارلادى. بۇل قاراجاتقا جاڭا قۋاتتاردى ىسكە قوسۋعا كوزدەلگەن، ولاردىڭ ىشىندە الماتى قالاسىندا ج ە و-2 جانە ج ە و-3، تۇركىستان ب گ ق، كاسپي تەڭىزىنىڭ تۇبىندەگى ترانسكاسپي تالشىقتى- وپتيكالىق جەلىسى جانە تاعى باسقالار بار.
پرەمەر-مينيستر قور باسشىلىعىنا ءىرى جوبالاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىن كۇندەلىكتى تىكەلەي باقىلاۋدا ۇستاۋدى تاپسىردى.
- بازالىق ينفراقۇرىلىمدى: ەنەرگەتيكالىق، كولىكتىك، سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى سالۋ جونىندەگى جوبالار ەرەكشە باقىلاۋدى تالاپ ەتەدى. بارلىق نىسان بەلگىلەنگەن مەرزىمدە تاپسىرىلۋى ءتيىس، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەلىك پرەمەر-مينيستر ينۆەستيتسيالىق ساياساتتىڭ جاڭا كەزەڭىن جاريالاعان ەدى.