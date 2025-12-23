بەكتەنوۆ: سالىق ورگاندارىنىڭ مىندەتى - قاتەلىكتەر ءۇشىن جازالاۋ ەمەس، قاتەلەسپەۋگە كومەكتەسۋ
استانا. KAZINFORM - اكىمدەر ءاربىر كاسىپكەردىڭ تابىسقا جەتۋىنە مۇددەلى بولادى. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- حالىقتىڭ تابىسىنىڭ ماڭىزدى كوزى سانالاتىن كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ - مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءاردايىم ەرەكشە نازارىندا. بۇگىندە ەلىمىزدە 2,2 ميلليوننان استام شاعىن بيزنەس سۋبەكتىسى جۇمىس ىستەيدى. وندا شامامەن ميلليون ادام جۇمىسپەن قامتىلعان. كاسىپكەرلىكتى ودان ءارى دامىتۋ ءۇشىن بيزنەس جۇرگىزۋ قاعيدالارىن جەتىلدىرىپ، ونى نەعۇرلىم تۇسىنىكتى ءارى اشىق بولۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماڭىزدى. ۇكىمەت بيزنەس-قاۋىمداستىقپەن ءوزارا تىعىز ءىس-قيمىل جاساي وتىرىپ، جاڭا سالىق ساياساتىن قالىپتاستىرۋدا، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
پرەمەر- مينيستر نەگىزگى ماڭىزدى وزگەرىس رەتىندە سەرۆيستىك مودەلگە كوشۋدى اتادى.
- كاسىپكەردى تىركەلگەن ساتىنەن باستاپ، قىزمەتىنىڭ بارلىق كەزەڭىندە فيسكالدىق قولداۋ جۇيەسى ەنگىزىلۋدە. سالىق ورگاندارىنىڭ الدىندا تۇرعان مىندەت - قاتەلىكتەر ءۇشىن جازالاۋ ەمەس، كەرىسىنشە قاتەلەسپەۋگە كومەكتەسۋ. ەكىنشىدەن - ەسەپتىلىك پەن بيۋروكراتيانىڭ ازايۋى. سالىقتىق ەسەپتىلىك 30، ال سالىقتار مەن الىمداردىڭ سانى 20 پايىزعا قىسقارادى. بۇل كاسىپكەردىڭ ەسەپ بەرۋگە جۇمسالاتىن ۋاقىتىن ازايتىپ، ءوز بيزنەسىن دامىتۋعا كوبىرەك كوڭىل بولۋىنە ىقپال ەتەدى، - دەدى ول.
ۇكىمەت باسشىسى ۇشىنشىدەن تەكسەرۋلەر تەك تاۋەكەلدەر بويىنشا عانا جۇرگىزىلەتىن ايتتى.
- ءبىز جوسپارلى سالىق تەكسەرۋلەرىنەن تولىق باس تارتتىق. ميكرو جانە شاعىن بيزنەس ءۇشىن ماڭىزدى ماسەلە - 2026 -جىلعا دەيىنگى كەزەڭدەر بويىنشا سالىق تەكسەرۋلەرى مەن كامەرالدىق باقىلاۋ الىنىپ تاستالادى. ادال بيزنەس سالىق ورگاندارىنىڭ كەلۋىن كۇتپەي، الاڭسىز جۇمىس ىستەۋگە مۇمكىندىك الادى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ول تورتىنشىدەن ايىپپۇل سالۋعا ەمەس، الدىن الۋعا باسا نازار اۋدارىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ىقتيمال زاڭ بۇزۋشىلىقتار ورىن العان كەزدە الدىن الا حاباردار ەتۋ تەتىگى ەنگىزىلەدى. بۇل بيزنەسكە ءىس-ارەكەتىن قارجىلىق شىعىندارسىز كۇنى بۇرىن تۇزەتۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى. بەسىنشىدەن، جاڭا بيۋدجەت كودەكسى شاعىن بيزنەستەن تۇسەتىن بارلىق سالىق تۇسىمدەرىن اكىمدىكتەردىڭ يەلىگىندە قالدىرۋدى كوزدەيدى. ەندى اكىمدەر ءاربىر كاسىپكەردىڭ تابىسقا جەتۋىنە مۇددەلى بولادى. ويتكەنى ول جەرگىلىكتى بيۋدجەت كىرىستەرىنىڭ وسۋىنە تىكەلەي ىقپال ەتەدى. سالىق تولەۋشى «سيفرلىق بيۋدجەت» ارقىلى اۋدارىم قاراجاتىنىڭ ءوزى تۇراتىن ايماقتى كوركەيتۋگە قالاي اسەر ەتىپ جاتقانىن كورە الادى، - دەدى پرەمەر- مينيستر.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا «ىسكەر ايماق» شاعىن بيزنەستى قولداۋدىڭ ءبىرىڭعاي باعدارلاماسى تانىستىرىلدى.