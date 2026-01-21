بەكتەنوۆ مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىنداعى جەمقورلىق تۋرالى: كىنالىلەر جاۋاپقا تارتىلادى
استانا. KAZINFORM - مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەسى 1-شىلدەگە دەيىن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ جۇيەسىنە ينتەگراتسيالانۋى كەرەك. پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا وسىنداي تاپسىرما بەردى.
- مەملەكەت باسشىسى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىن قارجى مينيسترلىگىنىڭ قاراماعىنا بەرۋ تۋرالى ۇكىمەتتىڭ شەشىمىن قولدادى. ءتيىستى تەكسەرۋلەر باستالىپ كەتتى. كىنالى ادامدار جاۋاپقا تارتىلادى. مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەسى وسى جىلدىڭ 1-شىلدەسىنە دەيىن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ جۇيەسىنە ينتەگراتسيالانۋعا ءتيىس. بۇل قاراجاتتى پايدالانۋدىڭ اشىقتىعى مەن تيىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى ول.
پرەمەر-مينيستر پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ كەشەگى ۇلتتىق قۇرىلتايدا ۇكىمەتكە بەرگەن تاپسىرمالارى ءتيىستى دەڭگەيدە ورىندالۋىن تىكەلەي ءوزى باقىلايتىنىن ەسكەرتتى.
- ارىپتەستەر، مەملەكەت باسشىسىنىڭ بارلىق تاپسىرمالارى ەلىمىزدى اۋقىمدى جاڭعىرتۋدىڭ ءبىرىڭعاي ۇزاقمەرزىمدى ستراتەگياسىمەن ۇندەسىپ جاتىر. ولاردى جۇزەگە اسىرۋ بارلىق قۇرىلىمداردىڭ ناقتى ءارى ۇيلەسىمدى جۇمىسىنا بايلانىستى، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ەسكە سالساق، پرەزيدەنت كەشەگى ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىسىندا مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىنان وراسان زور قاراجات ۇرلانىپ جاتقانىن ايتقان بولاتىن.