بەكتەنوۆ: مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ستاندارتتارى مەن ەرەجەلەرىن قايتا قاراۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - تەگىن ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىق بىلدىرگەن ازاماتتارعا قۇلاق اسۋ قاجەت. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ەڭبەك مينيسترلىگىمەن جانە ءوڭىر اكىمدىكتەرىمەن بىرگە مەديتسينالىق ساقتاندىرۋدىڭ جاڭا تەتىگىن ەنگىزۋ بويىنشا ۇيلەسىمدى جۇمىس جۇرگىزۋگە ءتيىس. مەديتسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگى مەن ساپاسىنا، تەگىن ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىق بىلدىرگەن ازاماتتارعا دا قۇلاق اسۋ قاجەت. كەيبىر جاڭا ەرەجەلەردى ءتۇسىنۋ قيىن. سوندىقتان ءاربىر ادام مەديتسينالىق كومەك الۋ تەتىكتەرى مەن ونى جەتىلدىرۋ جۇمىستارىنان حاباردار بولۋى كەرەك. بالالارعا، زەينەتكەرلەرگە، مۇگەدەكتەر مەن ازاماتتاردىڭ باسقا دا جەڭىلدىكتى ساناتتارىنا مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ءتارتىبى مەن كولەمى وزگەرىسسىز قالۋعا ءتيىس، - دەدى پرەمەر-مينيستر.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، جاڭا مەديتسينالىق نىسانداردىڭ اشىلۋىمەن حالىقتىڭ، اسىرەسە اۋىل تۇرعىندارىنىڭ مەديتسينالىق كومەككە قولجەتىمدىلىگى ەداۋىر كەڭەيىپ جاتىر. بيىل 655 دەنساۋلىق ساقتاۋ نىسانىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالىپ، 1 ميلليون اۋىل تۇرعىنى العاشقى مەديتسينالىق-سانيتاريالىق كومەكپەن قامتىلاتىن بولادى.
- جالپى، بيىل مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋگە مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن 3 تريلليون تەڭگە ءبولىندى. بۇل - قوماقتى قاراجات. سوندىقتان دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى قارجىنىڭ ءتيىمدى جۇمسالۋىن جانە مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ ساپاسىن، ونىڭ ىشىندە سيفرلىق قۇرالدار مەن جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرىن ەنگىزۋ ارقىلى قاتاڭ باقىلاۋعا السىن. سونىمەن قاتار مينيسترلىك مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ستاندارتتارى مەن ەرەجەلەرىن قايتا قاراۋى كەرەك. ەمدەلۋشىلەر ءۇشىن ءبارىن وڭتايلاندىرىپ، بارىنشا جەڭىلدەتۋ كەرەك، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، 2026 -جىلى ەلەكتروندى دەنساۋلىق پاسپورتتارى ازاماتتارعا تولىققاندى قولجەتىمدى بولادى.