بەكتەنوۆ جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن حالىققا جان-جاقتى ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - ولجاس بەكتەنوۆ جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن تالقىلاۋ اياسىندا اقپاراتتىق-ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن ۇيىمداستىرۋ بويىنشا كەڭەس وتكىزدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قر جاڭا كونستيتۋتسياسى جوباسىن حالىققا ءتۇسىندىرۋ بويىنشا كەڭەس وتكىزدى. جيىنعا ۇكىمەت مۇشەلەرى مەن ءوڭىر اكىمدەرى قاتىستى.
پرەمەر-مينيستر بارلىق دەڭگەيدەگى مينيسترلىكتەر مەن اكىمدىكتەرگە جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن حالىققا جان-جاقتى ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋدى تاپسىردى.
جالعان ءارى بۇرمالانعان اقپاراتتارمەن كۇرەسۋگە باسا نازار اۋدارىلدى. الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن مەسسەندجەرلەردە شىندىققا جاناسپايتىن ارانداتۋشىلىق سيپاتتاعى جاريالانىمدار تىركەلۋدە. ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىنا سايكەس، جالعان مالىمەتتەردى تاراتقانى ءۇشىن قاتاڭ قۇقىقتىق ارەكەت جانە جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋدى قامتاماسىز ەتۋ تاپسىرىلدى.
ۇيلەستىرۋ پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆاعا جۇكتەلدى.