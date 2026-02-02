ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:57, 02 - اقپان 2026 | GMT +5

    بەكتەنوۆ جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن حالىققا جان-جاقتى ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋدى تاپسىردى

    استانا. KAZINFORM - ولجاس بەكتەنوۆ جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن تالقىلاۋ اياسىندا اقپاراتتىق-ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن ۇيىمداستىرۋ بويىنشا كەڭەس وتكىزدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Активизировать разъяснение проекта новой Конституции поручил Премьер-министр
    Фото: Правительство

    پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قر جاڭا كونستيتۋتسياسى جوباسىن حالىققا ءتۇسىندىرۋ بويىنشا كەڭەس وتكىزدى. جيىنعا ۇكىمەت مۇشەلەرى مەن ءوڭىر اكىمدەرى قاتىستى.

    Бектенов жаңа Конституция жобасын халыққа жан-жақты түсіндіру жұмыстарын күшейтуді тапсырды
    Фото: Үкімет

    پرەمەر-مينيستر بارلىق دەڭگەيدەگى مينيسترلىكتەر مەن اكىمدىكتەرگە جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن حالىققا جان-جاقتى ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋدى تاپسىردى.

    جالعان ءارى بۇرمالانعان اقپاراتتارمەن كۇرەسۋگە باسا نازار اۋدارىلدى. الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن مەسسەندجەرلەردە شىندىققا جاناسپايتىن ارانداتۋشىلىق سيپاتتاعى جاريالانىمدار تىركەلۋدە. ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىنا سايكەس، جالعان مالىمەتتەردى تاراتقانى ءۇشىن قاتاڭ قۇقىقتىق ارەكەت جانە جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋدى قامتاماسىز ەتۋ تاپسىرىلدى.

    Бектенов жаңа Конституция жобасын халыққа жан-жақты түсіндіру жұмыстарын күшейтуді тапсырды
    Фото: Үкімет

    ۇيلەستىرۋ پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆاعا جۇكتەلدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات كونستيتۋتسيالىق رەفورما
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار